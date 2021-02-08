В Москве с 10 февраля откроется еще три пункта вакцинации в торговых центрах

Вакцинацию в ТЦ будут проводить врачи городских поликлиник, которые также будут проводить предварительный осмотр и контролировать самочувствие в течение получаса после прививки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на прошлой неделе начали работу выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции в торговых центрах «Калейдоскоп» и «Columbus» (во флагманском офисе «Мои Документы»). А с 10 февраля прививку можно будет сделать еще в трех торговых центрах.

- Выездные бригады начнут работу в трех торговых центрах - «Калужский», «Щелковский» и «Водный», – рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Вакцинацию будут проводить врачи городских поликлиник, которые также будут проводить предварительный осмотр и контролировать самочувствие в течение получаса после прививки. Всего для вакцинации потребуется около 40 минут, предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС (при наличии). Пункты вакцинации будут работать с 10.00 до 21.00.

- Мобильный кабинет расположиться на 4-м этаже торгово-развлекательного центра и будет работать ежедневно, с 10.00 до 21.00. Для прохождения вакцинации желающим понадобятся только паспорт и полис ОМC. Справки с работы, студенческие билеты и какие-либо иные документы не потребуются, - рассказали в ТРЦ «Щелковский».

Во всех мобильных пунктах прививка будет сделана в два этапа. Через 21 день после первой инъекции необходимо будет приехать в тот же мобильный пункт, чтобы получить второй компонент вакцины.

Кстати

Мобильные пункты в Москве, где можно сделать прививку в:

- ГУМе,

- театре «Геликон Опера»,

- фудмолле «Депо»,

- флагманском офисе «Мои Документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити»,

- торговом центре «Саларис»,

- торговом центре «Л-153»,

- торговом центре «Океания»,

- торговом центре «Город».