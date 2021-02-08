Вслед за столицей камеры Подмосковья учат «штрафовать» за непристегнутый ремень, фары и мобильник в руках водителя

Водители Московской области обсуждают нововведение: с дорожных камер будут приходить штрафы за непристегнутый ремень. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители Московской области обсуждают нововведение: с дорожных камер будут приходить штрафы за непристегнутый ремень. Комплексы фотовидеофиксации в регионе обслуживает «МВС Груп». Компания полностью создала инфраструктуру, а затем передала ее в собственность государства. За это с каждого оплаченного штрафа фирма получает свой процент.

«Комсомолка» расспросила компанию о новой технологии.

1.На каких камерах заработает технология распознавания ремня?

Современные комплексы с датчиком высокого качества и чувствительной матрицей лучше подходят для распознавания «сложных составов нарушений». К ним относится непристегнутый ремень – штраф 1000 рублей для водителя и 500 рублей для пассажиров. При этом функция доступна на всех комплексах: не важно - радарный он или оптический. Главное, чтобы производитель добавил функционал в программное обеспечение.

Изображение в кадре сканирует нейросеть. Это программа, которую в данном случае обучили, как выглядит машина, человек в ней и пристегнут ли у него ремень. Она уже работает, но штрафы пока не присылают.

Это не российское ноу-хау. Финляндия, например, одной из первых начала тесты еще в 2011 году. В Испании камеры, которые могут распознавать ремень, появились в 2017 году, а в Великобритании — в 2018 году.

2. Нейросеть видит любой класс машины — грузовики и легковушки?

В «МВС Груп» говорят, что система одинаково хорошо распознает автомобили любых габаритов и комплектации. Система определяет лобовое стекло: в объектив попадают водитель, пассажир и ремни безопасности. Пассажиры на заднем сиденье не видны. Отметим, что по закону они тоже должны быть пристегнуты.

3. Если водитель и пассажир одеты в черное, или часть стекла тонирована, ремень все равно видно?

Нейросеть обучается человеком. Видит она лишь то, что может различить сам человек. В программу загружают десятки тысяч фотоматериалов. В кадре пассажиры и водители с пристегнутым и не пристегнутым ремнем. Сотрудники отбирают примеры, где ремень хорошо различим на фоне одежды. В Подмосковье система достаточно хорошо обучена и в большинстве случав правильно определяет признаки нарушений.

Материалы очень высокого качества. Не путайте с фото, которые печатают на оповещениях о штрафах: там резкость теряется из-за низкого качества печати.

В «МВС Груп» не отрицают, что темная одежда или блик стекла, могут привести к сложностям. Но нейросеть не выносит окончательных решений. Во всех случаях, когда программа обнаружила признаки нарушения или когда она «сомневается», фотоматериалы переходят на вторую ступень проверки. Оператор лично просматривает спорные изображения.

4. Можно ли «натаскать» систему на другие нарушения?

Уже сейчас нейросети помогают идентифицировать автомобиль, распознавая его цвет и марку, номер и разговор водителя по телефону во время движения. Штраф за последнее нарушение 1500 руб., но камеры его пока только фиксируют, «письма счастья» не приходят.

Сейчас комплексы фотовидеофиксации в Московской области научились безошибочно различать фары автомобилей. Дальше предстоит процесс, который научит программу определять, есть свет во время движения или нет.

5. Когда ждать первых штрафов?

Точная дата запуска штрафов за ремень не определена. ГИБДД Подмосковья технологию пока не утвердила. Вместе со специалистами «МВС Груп» анализируют материалы с камер, определяют требования к объему доказательной базы.

А что в Москве?

Подобную технологию в столице обкатывали с февраля 2020-го, а запустили минувшей осенью. Пока только на восьми камерах За первые две недели нейросети, заточенные на ремень и телефон в руках водителя, засняли 2400 нарушений.

В квитанции со штрафом приходит фото момента нарушения, однако лицо человека на снимке замазано. Это ради безопасности персональных данных. Если водитель захочет обжаловать штраф, оригинал снимка есть у ГИБДД. При этом ответственные за технологию говорят, что все сомнения в отношении виновности (черная одежда, почесал ухо, а не держал телефон и т.д.), трактуются в пользу водителя.

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