Ограничения по коронавирусу в Подмосковье: Андрей Воробьёв подписал новое постановление о снятии антиковидных мер

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Фото: Антон ЧЕРНОВ

Очередные ограничения по коронавирусу сняты в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьёв подписал сегодня постановление на этот счет.

Так, например, с 8 февраля на территории Подмосковья вновь разрешена работа ночных клубов, дискотек и прочих заведений, работающих в ночные часы.

Также с 7 февраля студентам вузов разблокировали социальные карты и они вернулись к очному обучению.

«По сути все ограничения сняты, - написал Андрей Воробьёв в своем официальном аккаунте в телеграме. - На массовые мероприятия остались ограничения, но на трибунах, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы переходим в обычный, штатный режим работы».

Также сегодня Воробьёв провел совещание с членами правительства Московской области и главами муниципалитетов.

Губернатор отметил, что пандемия пошла на спад в том числе благодаря массовой вакцинации. По его словам, на текущий момент прививки от коронавируса сделали уже около 140 тысяч жителей Подмосковья. В течение феврале прививочные пункты выйдут на новый уровень - суммарно будут прививать до 10 тысяч человек в сутки.