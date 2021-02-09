Кому нужна реабилитация после COVID-19 в Москве и можно ли получить помощь по полису ОМС

Врач и пациенты во время дыхательной гимнастики на территории временного госпиталя больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Есть ли жизнь после коронавируса? Те, кто поборол опасную инфекцию, нередко жалуются на одышку, боли в груди, слабость и другие «звоночки» постковидного синдрома. Многие клиники уже запустили специальные программы реабилитации для таких пациентов. Разбираемся, какие процедуры можно получить после болезни и сделают ли их по полису ОМС.

КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ

По наблюдениям врачей, после избавления от ковида человеку может потребоваться восстановление:

- жизненной емкости легких;

- эвакуации мокроты из бронхов-легочной системы при ее наличии;

- сатурации крови кислородом;

- устойчивости к нагрузкам и к гипоксии;

- силы мышц конечностей.

«Реабилитация нужна всем пациентам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, независимо от наличия и выраженности у них вышеперечисленных нарушений функций, - считает главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова. - Особенно в ней будут нуждаться пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах».

По ее словам, после ковида нужно стабилизировать еще и психо-эмоциональное состояние, а также наладить полноценное питание (белок и витамины) и сон.

Пациент, проходящий реабилитацию после заболевания COVID-19, во время сеанса массажа. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ

Для каждого пациента список занятий и процедур выбирают индивидуально. Сначала нужна консультация пульмонолога и при необходимости других специалистов, например, терапевта, кардиолога. В стандартную программу реабилитации входят:

- лечебная физкультура - для возвращения физической формы;

- дыхательная гимнастика - для борьбы с фиброзом и спайками, стимуляции дренажа бронхов;

- аппаратная физиотерапия - электромиостимуляция, электрофорез и фонофорез лекарств.

Сюда могут добавить и другие процедуры, например, массаж грудной клетки, посещение соляной пещеры, барокамеру, курсы ингаляционной терапии, сеансы психотерапевта.

Программы рассчитаны на срок от 7 дней до нескольких недель в зависимости от самочувствия пациента. При этом необязательно лежать в стационаре. В клинику можно приходить в определенное время. А упражнения при желании делать дома, общаясь с врачом по видеосвязи.

Реабилитацию после коронавируса предлагают также и санатории в Подмосковье и по всей России. Путевку с таким же или расширенным набором манипуляций можно купить на срок в среднем от 7 до 15дней.

СКОЛЬКО СТОИТ

Цена программы реабилитации зависит от назначенных процедур. Одним пациентам нужны дополнительные услуги вроде внутривенного облучения крови лазером и лечебных жемчужных ванн. Другим достаточно стандартной гимнастики и физиотерапии.

Антиковидная программа в среднем стоит:

- в частных и государственных клиниках - от 25 - 50 тысяч рублей и выше. Но есть вариант и дешевле - в пределах 7 - 10 тысяч рублей (такую программу, например, разработали и проводят в НИИ Склифосовского);

- в подмосковном санатории - от 30 тысяч рублей за человека (стандартный номер на 7 дней).

МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ПО ПОЛИСУ ОМС

В список бесплатной помощи по полису ОМС уже внесли и реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусом. Об этом ранее сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Поэтому, если лечитесь от ковида в больнице или дома под присмотром врачей, то нужно узнать у своего терапевта о дальнейшей реабилитации по полису ОМС.

Для этого необходимы такие документы:

- направление по форме 057/у-04 (ОМС);

- выписка из амбулаторной карты или карты пациента стационара с историей болезни COVID-19;

- ПЦР-тест на коронавирус;

- анализ на антитела SARS-CoV2 Ig M, Ig G.

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