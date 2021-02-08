На Рублевке сантехник украл из дома московского ресторатора часы и кольцо на 2 млн рублей

Общий ущерб от действий вора составил 2 000 000 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 57-летняя ресторатор и основатель одного из московских салонов красоты Светлана В.* с сообщением об ограблении. Женщина рассказала оперативникам, что неизвестный проник в ее коттедж на Рублевке, в элитной деревне Жуковка, и похитил золотое кольцо и дорогие часы марки Patek Philippe. Общий ущерб от действий вора составил 2 000 000 рублей. На место происшествия сразу была направлена оперативная группа, которая осмотрела дом и собрала возможные улики.

"По горячим следам был установлен и задержан подозреваемый в ограблении. Им оказался 48-летний сантехник Сергей С.* Пока неизвестно, как мужчина смог проникнуть в коттедж в охраняемом поселке, а также куда Сергей дел украденное имущество. Сейчас с мужчиной работают следователи", - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах

В настоящий момент оперативниками возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере. Следователи устанавливают все детали совершенного преступления.