День российской науки отмечается сегодня, 8 февраля. С профессиональным праздником учёных поздравил мэр столицы Сергей Собянин и вручил премии правительства Москвы лучшим работникам научных организаций города.«Вы - молодые ученые, которые достигли удивительных результатов и доказали высокий статус московских ученых, молодых, перспективных специалистов, разработчиков, которых с каждым годом становится все больше и больше, а их изобретения становятся интереснее», - сказал Сергей Собянин.Мэр напомнил, что четверть всех изобретений запатентована в Москве. При этом первыми геном коронавируса расшифровали московские ученые.«Создали целую линейку препаратов для борьбы с коронавирусом, которые спасли жизни тысяч наших сограждан, облегчили их страдания, вылечили, создали целую линейку вакцин, которые начинают применяться не только у нас в стране, но и по всему миру, доказав свою высокую эффективность, - отметил Собянин. - Рассказы о том, что российская наука или умерла, или находится в каком-то состоянии неконкурентном, абсолютно все это было отметено. Оказалось, все есть: есть изобретатели, есть возможности, есть способности творить и создавать».По его словам, наука остаётся одной из главных сфер развития города. В частности, продолжается строительство технопарков, научных центров, в том числе уникального проекта МГУ - технологической долины «Воробьевы горы».КОМУ ВРУЧИЛИ ПРЕМИИЛауреатами премии правительства Москвы за 2020 год стали 78 молодых ученых, чьи разработки и исследования уже используют при лечении пациентов столичных клиник.К примеру, Михаил Погорелый и Анастасия Минервина из Института биоорганической химии РАН провели исследование Т-клеточного иммунного ответа на вирусные инфекции и противовирусные вакцины.Работа Михаила Шугая из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова посвящена разработке биоинформатических методов анализа антигенной специфичности репертуаров Т-клеток человека и их приложению при пандемии COVID-19.Метод подбора терапии для лечения онкозаболеваний Oncobox разработан при лидирующем участии Максима Сорокина из Первого Московскогогосударственного медицинского университета имени Сеченова. Сегодня ноу-хау применяют для персонализации лечения онкопациентов в рамках клинического испытания. В нем участвуют более 230 пациентов из Москвы, Калуги, Петрозаводска и других городов России.Полный список лауреатов - на mos.ru.ЦИФРЫВ Москве находится 636 научных учреждений – 15,6% всех компаний, выполняющих исследования и разработки в России. Сюда входят академические и научно-исследовательские институты, национальные исследовательские университеты и другие ведущие вузы страны.В столице работают 30% научных кадров страны, в том числе:- 45% докторов наук;- 38% кандидатов наук;- 33% исследователей.В московских вузах обучается 28% студентов и 30% аспирантов России.В 2019 году 26,2% патентов на изобретения в нашей стране были выданы московским изобретателям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВладимир Путин: Поддержать решение своих детей пойти в науку готовы уже почти две трети родителейВместе с учеными Владимир Путин отметил День Российской науки (подробности).