«По стопам «Би-2»: «Моя Мишель» запела рок

Cолистка «Моя Мишель» Таня Ткачук Фото: Личный архив

В последнее время к давним песням «Би-2» обращаются многие артисты. Так, недавно Григорий Лепс представил свою версию знаменитой «Молитвы». К песням рокеров обратилась и группа «Мишель».

«Медленная звезда» впервые была презентована музыкантами «Би-2» в 2005 году и стала заглавной в альбоме «Нечётный воин». Тогда композиция буквально взорвала чарты и продолжительное время удерживала своё лидерство. Песня стала знаковой в творческой биографии артистов. Спустя шестнадцать лет она обретает новое для себя эмоциональное звучание в исполнении группы «Моя Мишель».

- Мы записали кавер на «Медленную звезду» в сентябре 2019 года. Была идея сделать кинематографический звук. Словно сцена из пока еще несуществующего фильма. А перед новым годом, перебирая свои архивы, мы обнаружили, что спустя время абсолютно уверенны в этой версии. Так и родилась идея выпустить кавер,— рассказывает kp.ru Павло Шевчук из группы «Моя Мишель».

- Два месяца назад наш художник по свету Давид Мисакян (он работает иногда с группой «Моя Мишель») показал мне их версию «Медленной звезды». Мы с Лёвкой были так впечатлены, что я сразу связался с группой. Они сделали очень интересную версию, нежную и пронзительную, при том, что убрали второй куплет. Кавер получился просто фантастически прекрасным, потому что, если в оригинальной версии, когда поёт Лёва с Дианой Арбениной - это такой эмоциональный напор, то в исполнении «Моя Мишель» у песни появился другой эмоциональный контекст. Ну, и соответственно, после такого кавера, мы решили с ребятами, что хорошо бы было снять и клип на нее, чтобы запечатлеть настроение визуально,— говорит Шура «Би-2».

Примечательно то, что релиз кавера группа «Моя Мишель» запланировала в день рождения автора композиции — Михаила Карасева.

- Мне кажется, что это песня для большого кино. Представляю, что герой погибает, камера отлетает, и звучит она…,— резюмировалась солистка «Моя Мишель» Таня Ткачук.