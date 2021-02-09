Работа ЗАГСов Москвы после снятия ограничений по коронавирусу: предзапись отменена

Молодожены снова могут позвать на церемонию бракосочетания всех своих гостей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗАГСы Москвы перешли на обычный режим работы после снятия ограничений по недопущению распространения коронавируса. Теперь посетить отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания можно без предварительной записи, а на регистрациях брака отменены ограничения по количеству гостей.

- Улучшающаяся эпидемиологическая ситуация позволяет нам постепенно снимать и послаблять ограничения в городе, - объяснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Молодожены снова могут позвать на церемонию бракосочетания всех своих гостей. Напомним, что ранее было введено ограничение до пяти человек. Однако в ЗАГСах напоминают, что пандемия еще не закончилась, поэтому все еще важно соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки (пока это еще обязательный «атрибут» свадебного дня).

- Если невеста с женихом могут снять маски и перчатки во время торжественной церемонии, то гости должны быть в масках и перчатках, - объяснили в Управлении ЗАГС Москвы.

После снятия ограничений прием граждан в органах ЗАГС будет без предварительной записи. Но пока продолжают действовать правила соблюдения социальной дистанции, будет регулярно проводиться дезинфекция помещений. Сотрудники продолжат работать в масках, а посетители смогут воспользоваться антисептическими средствами.