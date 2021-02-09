Росгвардия задержала водителя "Мерседеса", сбившего двух женщин на "зебре"

Росгвардейцы задержали водителя, сбившего пешеходов на переходе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии удалось задержать нетрезвого водителя иномарки, который в ночь с 6 на 7 февраля сбил двух пешеходов в Северном округе столицы.

Это происшествие на Флотской улице попало на видео камеры: иномарка, не сбавляя скорости, совершает наезд на переходивших по "зебре" женщин. Ее водитель даже не остановился, чтобы оказать первую медицинскую помощь. Информационные агенства сообщили, что наезд на женщин совершил водитель каршеринга. Но это оказалось не так. Водитель управлял обычным "Мерседесом".

- Следуя по маршруту патрулирования, на Флотской улице росгвардейцы увидели, как автомобиль на высокой скорости совершил наезд на двух женщин, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду медиков и оказали пострадавшим доврачебную помощь, - сообщили "Комсомолке" в Росгвардии.

Росгвардейцы задержали водителя иномарки. От него исходил резкий запах алкоголя. Задержанным оказался 42-летний москвич, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам полиции.

Пострадавшие на месте аварии были госпитализированы.