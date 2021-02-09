В разных районах столицы открываются новые школьные здания. В каждом из них есть группы для малышей и классы для детей постарше. За последние десять лет в городе появилось более 400 таких современных корпусов.«В Москве продолжают активно строиться образовательные учреждения, - сказал сегодня, 9 февраля, мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра строящегося здания школы №2007 в Южном Бутово. - В ближайшие три года их будет построено около сотни. Это детские сады, школы, блоки начальных классов (БНК). В Южном Бутово, несмотря на то, что это один из самых дальних районов Москвы, тоже ведется активное строительство. За последние годы построено два БНК, два детских сада. Еще на вводе один детский сад и БНК, и вот этот прекрасный корпус, который, я думаю, будет очень востребован, в одной из самых лучших школ Москвы с физико-математическим уклоном №2007».По его словам, новое учебное здание в Южном Бутово откроется уже в этом году.ЧТО СТРОЯТДополнительный корпус школы № 2007 на 300 мест появится рядом с существующим зданием.Сейчас завершается монтаж стен и перегородок, идёт устройство внутренних инженерных систем и фасадные работы.В 4-этажном корпусе разместятся:- кабинеты для обучения школьников с 5-го по 11-й классы;- спортзалы с раздевалками, душевыми, туалетами и комнатами для хранения инвентаря;- актовый зал с артистическими комнатами;- библиотека и медиатека, а также столовая на 150 мест.На школьном дворе - спортивное ядро с футбольным полем, площадкой для гимнастики и беговой дорожкой. Вдоль фасадов нового учебного корпуса появятся площадки для тихого отдыха и школьных линеек. Здесь высадят клумбы, цветники и газоны, деревья и декоративные кустарники.ЦИФРЫС 2011 года в Москве построили 407 зданий образовательных учреждений, в том числе 296 детских садов и 111 школ. Из них 259 корпусов возвели за счёт городского бюджета, 148 – за счёт инвесторов.С начала 2021 года в столице открыли школу и детский сад на 400 мест каждый.