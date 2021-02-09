Мужчина погиб от взрыва в квартире на Северо-Востоке столицы

Взрыв оторвал мужчине руку и повредил большую часть тела — травмы, несовместимые с жизнью.

Днем 9 февраля на улицу Палехская в Ярославский район Москвы примчались все экстренные службы. В одной из квартир многоэтажки на Северо-Востоке что-то рвануло. Помощи просила 82-летняя пенсионерка.

— Квартира двухкомнатная: в одной сидела пожилая женщина — она не пострадала, в другой ее сын — 54-летний москвич. В его комнате и произошел взрыв. Возгорания не последовало, поэтому тушить пожарным ничего не пришлось. На место также вызвали саперов, чтобы осмотреть место ЧП, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Взрыв оторвал мужчине руку и повредил большую часть тела — травмы, несовместимые с жизнью. Однако что именно сдетонировало, пока неизвестно. Это могла быть граната или самодельное взрывное устройство. В этом разберутся сотрудники Следственного комитета. Предстоит установить, был ли это несчастный случай или что-то другое.

У погибшего москвича в социальных сетях много фото в советской форме ВДВ. Также он работал охранником в магазине. Последнее время официально числился безработным.

Накануне в Санкт-Петербурге едва не случилась еще одна трагедия со взрывчаткой. В руки своему сводному брату парень дал гранату с выдернутой чекой. Оказалось, что это снаряд Ф-1. Обезвреживали его прямо в ладони.