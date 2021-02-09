«Работа мечты»: школьник несколько часов выдавал себя за сотрудника московского метро

Молодой человек позвонил дежурной по станции и сообщил, что придет на стажировку в вечернюю смену Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хитроумную аферу провернул 14-летний москвич Никита в ночь на 9 февраля. Несколько часов он выдавал себя за стажера метрополитена. И все ради того, чтобы попробовать себя на работе мечты.

— Молодой человек позвонил дежурной по станции и сообщил, что придет на стажировку в вечернюю смену. Ему поверили и встретили. Начали обучение, но заметили, что парень плавает в своих рассказах кто он, откуда узнал о вакансии. И выглядит слишком молодо, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Под градом вопросов легенда пацана быстро рухнула. Он сознался, что учится в восьмом классе. На стажировку на должность дежурного по станции пришел, потому что хотел бравировать перед друзьями своей аферой. Да и работа в метро — заветная мечта.

Нового «сотрудника» отвели в комнату полиции и позвонили родителям. Те объяснили, мол, знали, что сын пойдет в метро. Но думали, что будет вечерняя экскурсия — так им сказал Никита.

— Мы рады, что работа в московском транспорте стала мечтой многих ребят, которые думают о своей первой профессии. Но не приветствуем, когда такое рвение приводит к обману. Хотим, чтобы мечта мальчика работать в мосметро — исполнилась. Поэтому приглашаем Никиту и других фанатов в клуб любителей метро в Центре профориентации, — сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

В ведомстве добавили, что если парень решит осваивать профессию, связанную с транспортом, его позовут на стажировку. Но только когда ему исполнится 18 лет. А пока его ждет личный подарок от руководителя Дептранса Максима Ликсутова — альбом с картами «Тройка».