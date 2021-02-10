Идти по незнакомому бункеру мимо нарисованных зловещих монстров - то ещё удовольствие. Гулкие шаги, от которых кровь застывает в жилах. Ледяные сквозняки, снующие в ногах, словно змеи. Чьи-то ботинки и одежда. Ржавые куски арматуры, торчащие из стены.И Мишин голос:- Пошли назад.Я тайно счастлив, что эту фразу сказал именно он. Делаю вид, что мог бы бродить и дальше. Хотя айфоновский фонарик не справляется с подземной тьмой. И идём мы почти вслепую. Любой маломальский шорох вызывает оторопь.Под подошвами потрескивают осколки бутылок.Чувствуешь себя школьником, убежавшим из дома. Очень страшно, но интересно…Кажется, там, в конце коридора, чья-то тень... А вдруг это индеец Джо?!- Они, наверное, продукты здесь хранили, - отряхивая штанину, спокойно произнёс Миша.Мы вернулись к выходу и, поднявшись по кривым ступеням наверх, ослепли от снега. По словам сталкеров, весной этот бункер затапливает водой. Так что нам, можно сказать, повезло.Территория, на которой мы очутились, в советские годы принадлежала пансионату «Голубое озеро». Он числился за Министерством строительства СССР и считался довольно крупным санаторием. С шестиэтажным жилым корпусом. Просторной, как в армии, столовой. Спортивными площадками, в том числе, теннисным кортом. Бункером и собственной котельной. Банями. Танцплощадкой. Теплицами. Бильярдным залом. И даже кинотеатром.Думаю, нетрудно догадаться, что с этим пансионатом случилось. Союз рухнул. «Голубое озеро» приватизировали. А в 1995 году бросили на произвол судьбы. Такова судьба очень многих заброшек. От пионерских лагерей до секретных военных заводов. За несколько десятилетий все эти объекты разобрали до винтика и растащили. Остались только стены и глазницы окон. Наскальная живопись и шприцы. Разбитая мебель и отсыревшая макулатура.- Смотри, - сказал Миша между вторым и третьим этажом главного корпуса (здесь тоже обстановка жуткая, но хотя бы светло).На ступенях валялись гильзы от автоматных патронов. И чека от гранаты. Чуть позже нашли ещё одну.Я кинулся изучать стены. И, конечно, нашел следы от выстрелов. Хотя все эти прорехи, сколы и выемки могли образоваться в штукатурке тупо от времени. В последний раз здесь делали ремонт тридцать два года назад. Не говоря уже о вечных посетителях, которые приезжают сюда, под Кубинку, чуть ли не каждый день.Вообще, если отбросить эмоции и всю эту разруху, место чудесное. Окна в комнатах смотрят в лес - на вековые сосны и ели. Тишина необычайная. Слышно как снежинки на подоконник падают. Воздух чистый как в сказке. И сугробы как на картинах Васнецова - почти по пояс.Летом тоже своя благодать. В двух шагах то самое Голубое озеро, в честь которого пансионат и назвали. Беседки, клумбы, фонтаны.В дальнейшем планировалось строительство еще нескольких корпусов. Под них даже фундамент успели залить. Но, увы.Мы заходим в очередную комнату и видим на полу разодранный глобус. По иронии судьбы, уцелела Канада, США, Гренландия. Наша страна отсутствует.По многочисленным надписям можно судить, насколько эта заброшка пользуется популярностью среди сталкеров. Есть Питер, Тула, Иркутск и даже Владивосток. Мудрости в основном матерные - с элементами незамысловатой эротики, где-то даже проиллюстрированной.Перед входом в столовую бордовая (очевидно, ещё советская) табличка «ответственный за санитарное состояние». И чуть ниже пустой кармашек. Дураков быть ответственным за такой кавардак нет.Стены и потолок покрыты копотью после пожара. В окошке для раздачи еды куча окурков. Керамическая плитка почти вся сбита и, видимо, украдена. На окне висит целлофановая плёнка и с каждым дуновением ветра тревожно шумит.Ночевать в таком месте я бы не остался даже за деньги. Мне кажется, проще залезть в медвежью берлогу - и то будет не так страшно.Ещё эти гильзы автоматные... Следы крови в одной из комнат…В ста метрах от столовой перед нами предстал высоченный круглый донжон (так в древних европейских замках называли основную башню, в которой хранили оружие и продовольствие, - прим. авт). Внутри - всё та же разруха, покрышки, мусор. И акустика как в фильме ужасов. Эхо как будто расслаивается, но при этом долго не затихает. Деревянный потолок перекрывает башню лишь в семи метрах от земли, хотя сам донжон высотой метров двадцать пять. Что там выше, на чердаке, непонятно. Маленькие круглые окошки есть лишь на самом верху - и доступны они только птицам.Если пойти дальше (на север), то обязательно выйдешь к людям. Бок о бок с заброшенным пансионатом примостился дачный поселок, а именно СНТ «Кедр». Приличные домики с небольшими участками земли. Трехметровые заборы. Баньки с дровницами.Председатель этого СНТ Василий Кротов рассказал «КП», что о дальнейшей судьбе заброшенного санатория лично ему ничего неизвестно. Собственники «Голубого озера» менялись как перчатки (среди них одно время числилась небезызвестная, а ныне не существующая компания РАО «ЕЭС России», - прим. авт). И тот, кто перекупил эту землю последним, уже несколько лет не появляется.- У нас на этой территории стоит трансформаторная подстанция, от которой мы запитаны, - добавил мужчина. - А само СНТ расположено отдельно.По закону, если недвижимость более пяти лет числится в Госкадастре, но собственника при этом найти не удаётся, Росреестр информирует об этом органы местного самоуправления. И те, в свою очередь, вправе обратиться в суд, который признает объект бесхозяйным и передаст права собственности государству.P.S. Пост охраны на въезде в бывший пансионат «Голубое озеро» в настоящий момент раскурочен. Помещение завалено мусором. Территория не охраняется.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Легендарные заброшки Подмосковья: пустующее водохранилище, разрушенный лагерь и зловещий особняк (подробности).