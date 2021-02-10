Пешеходы все чаще пишут жалобы на велокурьеров, которые буквально не замечают вокруг себя никого – есть цель доставить товар из точки «А» в точку «В». Велосипеды используют, несмотря на сильные снегопады. На тротуарах становится тесно, а велодорожки пока не помогают их разгрузить. Не рады велосипедистам и на дорогах – автомобилисты не хотят пропускать, а автобусам на «выделенках» приходится притормаживать.И выход здесь только один – найти взаимопонимание между всеми участниками дорожного движения. О том, как Москва должна принимать вызовы, связанные с растущим трафиков велотранспорта, обсуждали 9 февраля во время круглого стола по инициативе главы муниципального округа Тверской в Москве. Свои идеи предложили депутаты, представители сервисов доставки, урбанисты и жители Москвы.Курьеры на велосипедах и их руководители могут прочитать отклики о своей работе в соцсетях. Только ленивый не написал, что курьеры буквально сбивают с ног, задевают за одежду своими большими коробками. А опешившие пешеходы не успевают даже ничего крикнуть в ответ – того уже и след простыл.- Курьеры бесконечно носятся по тротуарам на самокатах и велосипедах. С таким стилем езды им не место на тротуарах. Однажды ребенка моих знакомых так чуть не сбил такой скоростной курьер, так еще и обматерил, что те не уступили ему дорогу, - написала в соцсетях москвичка Марина Линская.- Самое ужасное, что курьеры на велосипедах катаются по проезжей части, я вчера рядом ехала с таким по Хорошевке. Если он соскользнет и велик упадет, он же окажется под колесами машины и виноват будет водитель? – написала Наталья Орлова.Пока все сидели дома на карантине, видимо, курьеры привыкли к свободным улицам. И сейчас продолжают работать в том же темпе, не замечая вернувшихся людей. Именно поэтому сейчас участились жалобы от пострадавших пешеходов, которые в один голос говорят: «Надоели эти курьеры».В защиту велокурьеров становятся компании сервисов по доставке. Представители говорят, что не выпускают в город сотрудников без обучения. Им рассказывают правила дорожного движения, проводят тестирования, объясняют, что негативные отклики сервисам не нужны.- У велосипедистов нет выделенного места, им не рады на пешеходной дорожке, и на автомобильной дороге тоже – везде возникают конфликты. Велосипедисты ездят вопреки установленным нормам, правилам. Мы проводим обучение и рассказываем правила дорожного движения, но в реальности курьеры на велосипедах сталкиваются с тем, что в городе не так много дорог с ограничением скорости 20-30 км/ч, по Садовому кольцу нужно ехать со скоростью 79 км/ч, автобусная полоса на Кутузовском проспекте – 99 км/ч, а если передвигаться по тротуару – это не нравится пешеходам, - говорит Анна Кузьмина, представитель сервиса доставки «Яндекс. Еда».И вот здесь как раз появляется вопрос о безопасности передвижения на велосипеде. Компания «Яндекс» уже начала процесс страхования курьеров, разрабатывает механизм и Delivery Club. А как защитить пешехода, который может из-за скорости и небрежности курьера пострадать? В сервисах доставки говорят, что можно оформить обращение на горячую линию, там попробуют идентифицировать курьера (по номеру сумки) и наказать, если инцидент действительно был.И если бы только курьеры мешали на тротуарах и проезжей части – велопрогулки любят 60% москвичей. За последние годы на дорогах Москвы резко возросло число велосипедов. Одни едут в офис, другие – в парк, третьи – доставляют пиццу из кафе. Если лет пять назад поездка на работу на велосипеде воспринималась окружающими, как какой-то хайп, то сейчас уже ничего необычного. Велосипеды в мегаполисе – не временная мода. И очевидно, что трафик ежегодно будет расти. Именно поэтому так важно идти на опережение и планировать велобудущее города.- Велотрафик в городе растет. Продвинутые велосипедисты стараются использовать ту дорожно-транспортную инфраструктуру, которая есть в городе, правда, это не всегда безопасно. Новички путаются с велоинфраструктурой и правилами дорожного движения, в результате чего возникают разного рода конфликты. А тут еще и пандемия показала, что курьеры сервисов доставки товаров и еды активно использует велосипеды для передвижения по городу. Есть три проблемы: регулирование этого вида транспорта, контроль за соблюдением правил дорожного движения, и дефицит общения, из-за которого возникают конфликты между участниками дорожного движения, - говорит Яков Якубович, говорит глава муниципального округа Тверской в Москве.А регулирования пока действительно нет. Велосипедисты, как и любители покататься на электросамокатах, до сих пор приравниваются к пешеходам. И если человек на велосипеде сбивает на тротуаре человека, то в ДТП участвовали два пешехода. При этом травмы бывают критичные. По официальной статистике в год происходит около 364 конфликтов с участием велосипедиста. А сколько случаев не фиксируется, когда виноватый просто быстро уезжает с места аварии? Где кого искать? Порой не помогают и камеры наружного наблюдения. Условно с автомобиля или мотоцикла можно считать госномер, а велосипеды не имеют никаких обозначений.Вообще вопросов по велодвижению много. Например, запрещено хранить велосипеды в подъездах по пожарной безопасности, но не у всех для них есть гаражи. Летом не хватает велодорожек – приходится спускать на руках велосипед в подземные переходы, а зимой мешают реагенты. Должны ли быть у велосипедистов светоотражающие элементы? Экологию на 96% загрязняют автомобили, а велосипеды все же снижают нагрузку на экологию. Но при этом всех не пересадишь на велосипеды, для поездки за город или для перевозки мебели все равно на дороги выедут машины.В столице стараются делать так, чтобы комфортно было и велосипедистам, и пешеходам, и автомобилистам - создают велодорожки, расширяют тротуары, строят новые развязки.- Мы развиваем велопрокат, у нас уже 662 станции, где можно взять в аренду 6500 велосипедов. За время существования сервиса совершено более 20 млн поездок. В планах расширять эту сеть, появятся еще 70 станций, где будут доступны около 1000 велосипедов. В 2021 году будут создано 100 км велодорожек, 1300 новых велопарковок, - рассказал Артур Шахбазян, заместитель руководителя ЦООД Москвы.Статистика показывает, что благоустроенные для велосипедистов территории становятся активнее – трафик увеличился на 48% в будни и на 19% в выходные в Газетном переулке, на Лесной улице, Малой Дмитровке, Большой Полянке. Многие люди используют велосипед не только для прогулок, но и как транспортное средство, чтобы доехать часть маршрута до офиса.- Если велосипед считать транспортным средством, то у него должен быть госномер, права. Нужно знать, кто им управляет, должны быть ПДД, у водителя должна быть ответственность, должна быть страховка на случай ДТП, - считает Денис Галахов, представитель общественного движения «Синие ведерки».И чиновники работают над созданием правил дорожного движения, решают, как обозначить велосипедистов. И как не перейти грань? Ведь, как автомобилисты и таксисты – не одно и тоже, так и курьера нельзя сравнить с человеком, который выехал на прогулку на велосипеде. У них разные цели, скорости и поведение на дороге.Появляется еще один вопрос, а что создавать в первую очередь: инфраструктуру или все же урегулировать законодательно движение велосипедистов в городе?- Возможно нужно создать инфраструктуру на примере Тверского района – показать, как было, как стало. Если пилотный проект будет успешным, то потом его распространить на другие районы, - предложил Кирилл Щитов, депутат Московской городской думы.Что касается законодательной части, то здесь тоже важно разграничить велосипедистов и учесть все особенности. Пока же велосипеды и самокаты не относятся к категории «опасное транспортное средство» (по аналогии, как автомобили).- Велосипеды могут использоваться и за городом, и в лесополосе. Идентифицировать велосипеды можно, но тут важнее все же, кто управлял им, если случится ДТП. Еще вопрос: если вводить права, то с какого возраста разрешить управлять велосипедом? – говорит Анатолий Сорокин, замначальника Московской административной дорожной инспекции.В столице уже многое сделано для велодвижения – создана инфраструктура, хотя еще есть над чем работать и развивать (скользкая разметка, нехватка велополос). Есть необходимость создания велокаркаса улично-дорожной сети. Существуют конфликты на проезжей части и тротуарах, как раз для этого необходимо создать безопасность дорожного движения велосипедистов. Так шаг за шагом нужно идти к велобудущему в столице и делать движение в городе комфортнее для всех: пешеходов, автомобилистов и велосипедистов.