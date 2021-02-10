Пункт вакцинации от коронавируса в аэропорту Домодедово: привиться могут все желающие

Сделать прививку от коронавируса теперь можно и в аэропорту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пассажирском терминале аэропорта Домодедово открылся пункт вакцинации от коронавируса. Сделать бесплатную прививку от новой коронавирусной инфекции смогут только жители Подмосковья, старше 18 лет и не имеющие противопоказаний.

- Пункт находится на втором этаже в зоне прилета внутренних воздушных линий, время работы — по будням с 9.00 до 16.00. Пациентов будут принимать без предварительной записи медработники Домодедовской центральной городской больницы, - рассказали в пресс-службе Домодедово. - А в начале января в медицинском центре аэропорта стартовала вакцинация сотрудников.

Пункт вакцинации в аэропорту "Домодедово". Фото: Фото: пресс-служба аэропорта "Домодедово"

Вакцина «Спутник V (Гам-КОВИД-Вак)» состоит из двух компонентов, поэтому сначала человек получаете один компонент, а через 21 день - второй. А как же быть? Приезжать потом снова в аэропорт? Нет. Именно поэтому прививка доступна только жителям Московской области.

- Вторую прививку пассажиры смогут сделать в любом медицинском учреждении Московской области, - объяснили в Минздраве Московской области.

Обусловлено это тем, что привязка поставки вакцины к области (аэропорт Домодедово находится на территории Московской области - соответственно, привязка к области).

Пассажирам аэропорта "Домодедово" запись на первую прививку не нужна. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Напомним, что в аэропорте также работают четыре пункта тестирования на коронавирус.

- Доступны все виды: на возбудитель инфекции COVID-19 (метод ПЦР), на антитела к COVID-19 и экспресс-тесты (результат через 60 минут после сдачи анализа), - рассказали в пресс-службе аэропорта.

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