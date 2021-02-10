На Москву идут рекордные снегопады

В Москве опять вырастут сугробы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Невиданные снегопады по прогнозам синоптиков завалят Москву в ближайшие выходные. В столичном регионе объявлено штормовое предупреждение с пятницы, 12 февраля. Порывы ветра могут достигать 15 - 20 метров в секунду, а метель продолжится в течение 36 часов без перерыва.

- Подобные снегопады город перенёс и зимой 2012 - 2013 года, и 2017 - 2018 года, - сказал сегодня, 10 февраля, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - У нас были такие дни в конце февраля, когда за двое суток выпадало до 40 сантиметров снега. Сейчас мы перевели все городские службы в режим повышенной готовности. На улицы во время снегопада выйдут 13,5 тысяч уборочных машин, 60 тысяч дворников и рабочих ручной очистки. Уборка будет проводится круглосуточно. Мы привлекаем все силы, готовы все стационарные и мобильные снегосплавные пункты, временные места для утилизации снега, если в них будет необходимость. Для рабочих откроются полевые кухни с горячим питанием и чаем, пункты обогрева с биотуалетами.

По его словам, в эти выходные в столице выпадет до 35 сантиметров снега.

- Около 20 сантиметров ожидается в ночь с пятницы на субботу, - сообщил заммэра. - Ещё примерно 15 сантиметров выпадет в воскресенье. Это большой заряд снега. Мы к этому готовы. В эти дни ожидаем также понижение температуры воздуха до минус 20 градусов. У нас двойные запасы возможности выработки тепловой энергии.

В первую очередь дворники и уборочные машины будут чистить пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, социальным учреждениям и парковкам.

- Просим водителей с пониманием относиться, если какие-то улицы или переулки придётся временно перекрыть для уборки снега, - сказал Петр Бирюков. - Это позволит более оперативно почистить дороги и тротуары.