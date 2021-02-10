Реставрация посольской резиденции в Москве: Фламинго на гобеленах, комоды времен Людовика и росписи русских соборов

Завершена комплексная реставрация здания посольства Бразилии, она проводилась за счет средств Министерства иностранных дел Бразилии. Фото: mos.ru

Старинные особняки, доходные дома и усадьбы продолжают реставрировать по всей Москве. Здания восстанавливают за счет московского и федерального бюджета, собственников и арендаторов исторических построек, религиозных организаций, спонсоров и благотворителей.

Усадьбу на Большой Никитской улице в центре Москвы отреставрировал МИД Бразилии по проекту столичной мастерской. В этом здании с 1960-х годов находится посольство Бразилии.

"Сегодня Россия отмечает День дипломатического работника, - сказал сегодня, 10 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра обновлённого здания посольства Бразилии на Большой Никитской. - Я от всей души поздравляю сотрудников МИД России с профессиональным праздником и хочу поблагодарить их за огромный вклад в дело сохранения исторического и культурного наследия Москвы. Только за последние годы в Москве отреставрировано более 30 памятников архитектуры, в которых располагаются дипломатические представительства зарубежных стран.

Особую благодарность хочу выразить посольству Бразилии в Российской Федерации, которое недавно завершило многолетнюю тщательную реставрацию жемчужины московской архитектуры – здания посольства на Большой Никитской".

По его словам, последнее десятилетие Москва переживает настоящий реставрационный бум. За эти годы удалось привести в порядок 1 560 памятников архитектуры. До конца 2021 года планируют полностью обновить более 100 исторических зданий.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Главный дом городской усадьбы на Большой Никитской улице построен в 1876 году по проекту известного московского архитектора Александра Степановича Каминского.

Каменное здание в русском стиле с уникальным ромбовидным рисунком на фасаде, выложенным цветным кирпичом, стало одним из главных украшений столицы.

Главный дом городской усадьбы на Большой Никитской улице построен в 1876 году по проекту известного московского архитектора Александра Степановича Каминского. Фото: mos.ru

Во время реставрации:

- на фасаде расчистили и отреставрировали декор окон, в том числе килевидные кокошники над окнами второго этажа. Здесь полностью восстановили повреждённые и утраченные декоративные изразцы;

- по историческим фотографиям и архивным материалам отреставрирована кровля и воссозданы утраченные декоративные навершия по коньку;

- внутри здания - восстановили художественную отделку, анфиладу комнат первого и второго этажей вдоль главного фасада;

- на первом этаже - роспись и лепнину воссоздали по аналогам в неорусском стиле. К примеру, потолки музыкального зала украшены по образцам росписи сводов соборов;

- в обеденном зале воссозданы по сохранившимся во Франции образцам уникальные обои, появившиеся в особняке в 1980-е годы. В основе рисунков обоев – гравюры с видами Рио-де-Жанейро 1820-х годов, выполненные по рисункам и акварелям баварского художника;

- отреставрировали исторические детали интерьера, среди которых – два гобелена с фламинго и цаплей (ручная работа, XIX в., Франция, Обюссон), каминные часы, изображающие даму с лошадью (бронза, эмаль), два комода эпохи Людовика XV с деревянной инкрустацией, розовой мраморной столешницей и бронзовым орнаментом.

Кроме того, историческое здание украсили архитектурно-художественной подсветкой.

КСТАТИ

В этом году главными проектами реставрации в Москве станут:

- жилой дом конца XIX века с ценной художественной отделкой интерьеров (улица Земляной Вал, д. 56, стр. 3);

- здание ГЭС-2 (Болотная набережная, д. 15, стр. 1);

- три павильона ВДНХ – № 15 "Радиоэлектроника и связь", № 30 "Микробиологическая промышленность" и № 5 "Физика".