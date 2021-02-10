ЮэСэМ Телеком и МегаФон выходят на рынок Узбекистана

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Правительство Узбекистана через Агентство по управлению государственными активами (АУГА) передаст в собственность СП долю в размере 100% уставного капитала телеком-оператора Ucell. Российская сторона внесет в Digital Holding $100 млн инвестиций в развитие, а также дочерние предприятия USM – CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Для вхождения в СП «ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создали компанию «Диджитал Инвест», доли в которой распределились по 50% у обеих сторон. В новом СП доля «Диджитал Инвест» составит 51%, АУГА – 49%.

Финализация сделки произойдет в течение 2021 года. Digital Holding сфокусируется на формировании телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами для расширения доступа к услугам связи в Республике Узбекистан и повышения их качества, внедр