Снегопад в Москве 11-13 февраля 2021: сугробы в столице достигнут рекордной высоты

Вместе со снегопадом 11-13 февраля 2021 года в Москву придут аномальные холода Фото: Иван МАКЕЕВ

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве. Предупреждение действует до полудня 12 февраля 2021 года, однако, наверняка будет продлено. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Снегопад в Москве 11-13 февраля пророчат все синоптики. Действительно, все ли так страшно в ближайшие уик-энд, kp.ru спросила главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову:

— Все сутки 12 февраля и ночь на субботу, 13 февраля, будут экстремальными по снегопаду. Он начнется в три часа ночи пятницы. Погоду определяет очень контрастный южный циклон из двух циклонических вихрей: один вихрь пополняет другой, отсюда очень сильные снегопады.

Только осадками непогода не ограничится. В столице будет бушевать метель, порывы ветра 12-17 метров в секунду. А значит готовимся к снежным заносам и накатам. И одеваемся тепло. Ибо днем до -13 градусов Цельсия, которые будут ощущаться на -20! В ночные часы еще холоднее.

— За 12 февраля выпадет до 10 см снега. Ждем новый суточный рекорд по количеству осадков. Если сюда прибавить снег за утро 13 февраля, то смело можно говорить о росте сугробов на 20-30 см. Это при том, что они уже на 11 февраля достигают 30 см. Мы близки к рекордному снежному покрову для этих чисел февраля, — добавила специалист метеобюро.

Московские коммунальщики уже готовят лопаты и трактора. Заммэра Петр Бирюков сообщил, что на улицы выйдут 13,5 тысяч уборочных машин, 60 тысяч дворников. Рабочим готовят полевые кухни. В первую очередь будут чистить тротуары, подходы к остановкам, станциям метро и транспортным узлам. Обещают не оставить без внимания парковки и соцучреждения.

Снежная вакханалия завершится к воскресенью. Однако мороз будет только усиливаться.