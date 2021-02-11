5G в Москве: МТС запустил на ВДНХ уникальную видеотрансляцию с самого большого катка

В Москве начали тестировать пятое поколение мобильной связи. И для этого МТС запустил на катке видеотрансляцию с аналитикой данных по сети 5G.

С помощью новых технологий можно увидеть буквально все, что происходит на самом катке и вокруг его посетителей. Угол обзора трансляции - 360 градусов. А качество картинки такое, как в кино. Запросто можно рассмотреть, много ли людей на катке, кто из посетителей хорошо стоит на коньках, а кто только учится, кто падает, а кто выполняет всевозможные пируэты. Можно даже увидеть, кто во что одет и соблюдается ли масочный режим. Картинка передается с минимальной задержкой.

В МТС рассказали, что передача данных по сети 5G позволяет умным системам проанализировать огромное количество данных. Например, определить скорость движения на катке, соотношение взрослых и детей, число падений и столкновений. Эти данные потом можно будет использовать для составления расписаний сеансов, распределяя посещаемость таким образом, чтобы на катке не было скученности людей или очередей. Также можно будет группировать посетителей с учетом возраста, и даже снизить число инцидентов на льду. Трансляция и результаты аналитики доступны на сайте катка ВДНХ.

После официального запуска 5G, в Москве удастся улучшить ситуацию на дорогах, оптимизировать потоки транспорта, местами избавиться от пробок.

- Видеоаналитика с использованием сетей 5G может использоваться и при организации спортивных соревнований, чемпионатов, эстафет, Дня города и других праздников и мероприятий. Это позволит чиновникам в несколько раз сократить количество камер видеонаблюдения и снизить расходы на создание кабельной инфраструктуры, - уверены эксперты.