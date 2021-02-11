Десятым вокзалом Москвы станет Восточный

Новую площадку для дальних поездов откроют в этом году. Фото: mos.ru

Пассажирам из Анапы, Кисловодска, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Челябинска и некоторых других городов России в скором времени станет проще добираться в Москву по железной дороге. Вместо Курского вокзала они будут приезжать на новый железнодорожный вокзал «Восточный». Его строят в транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Черкизово», в котором объединятся станция «Черкизовская» Сокольнической линии метро, станция МЦК «Локомотив» и маршруты наземки.

«Впервые за последние 100 лет мы планируем открыть в Москве новый Восточный вокзал в Черкизово для поездов дальнего следования, - сказал сегодня, 11 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки вокзала «Восточный». - Строительные работы находятся в завершающей стадии. Открытие Восточного вокзала предварительно запланировано на май 2021 года. На него будет переведена значительная часть поездов с Курского вокзала.

Тем самым, мы сможем разгрузить участок Каланчевская-Курская и после завершения реконструкции организовать по нему полноценное движение поездов МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Город станет ближе и удобнее для миллионов москвичей, проживающих или работающих в районах, тяготеющих к будущей линии наземного метро».

По его словам, благодаря интеграции Восточного вокзала со станцией МЦК «Локомотив» пассажиры дальних поездов смогут быстро и с комфортом добираться до большинства районов Москвы и Подмосковья, а также пересаживаться на аэроэкспрессы.

«По оценкам, до 70% пассажиров дальнего следования будут делать пересадку именно на МЦК, - отметил мэр. - А при необходимости, чтобы поехать в центр города или добраться до других вокзалов, можно будет воспользоваться станцией «Черкизовская» Сокольнической линии метро. Средняя экономия времени на поездках составит 20 - 30 минут.

Одновременно со строительством вокзала мы сделаем пешеходный переход через Северо-Восточную хорду (СВХ), который в разы сократит путь до метро для многих нынешних и будущих жителей района Гольяново».

КАКИМ БУДЕТ НОВЫЙ ВОКЗАЛ

«Восточный» станет современным городским вокзалом европейского уровня. Выглядит он так:

- 9,6 тысяч квадратных метров - общая площадь комплекса;

- пассажирский терминал (4,2 тыс. кв. м) и 2 новые пассажирские платформы (5,4 тыс. кв. м) – 1 островная и 1 береговая с навесами на всю длину, защищающими пассажиров от дождя, снега и солнца;

- залы ожидания и внутренние интерьеры - в светлых тонах со множеством открытых пространств и естественным освещением;

- два выхода – в сторону станции метро «Черкизовская» и стадиона «РЖД Арена» и в сторону Амурской улицы;

- надземный пешеходный переход длиной 50 метров - для пересадки на метро и МЦК по принципу «сухие ноги»;

- зал ожидания на 200 мест с USB-зарядками, а также зал приёма делегаций и бизнес-зал;

- автоматические камеры хранения, универсальные билетные кассы;

- фуд-корт, комнаты матери и ребёнка;

- по всему вокзалу - банкоматы, вендинговые автоматы и автоматы по аренде внешних аккумуляторов (Power Bank). В здании будет работать Wi-Fi;

- 4 эскалатора и 3 лифта, в том числе для маломобильных пассажиров – пожилых людей, мам с колясками, инвалидов;

- около вокзала - автобусные остановки, перехватывающая парковка, стоянки каршеринга, такси и зона kiss&ride («поцелуй и поезжай») для быстрой высадки пассажиров личного транспорта.

Рядом строится второй (северный) терминал станции МЦК «Локомотив». Его планируют открыть к осени 2021 года.

Пассажирам из Анапы, Кисловодска, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Челябинска и некоторых других городов России в скором времени станет проще добираться в Москву по железной дороге. Фото: mos.ru

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

На «Восточный» планируют перевести 27 пар дальних поездов с Курского вокзала. Среди них:

- поезда «Ласточка» и «Стриж», курсирующие по маршрутам Москва-Нижний Новгород и Москва-Иваново;

- транзитные поезда, следующие из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.

Для подъезда к вокзалу Восточный им выделят третий (транзитный) главный путь МЦК. Причем это никак не повлияет на график движения пассажирских поездов по кольцу.

Благодаря пересадке на МЦК пассажиры дальних поездов смогут быстро добираться до аэропортов. К примеру, поездка до станции «Окружная» для пересадки на аэроэкспресс в Шереметьево займёт 18 минут. Или поездка до станции «Верхние Котлы» для пересадки на аэроэкспресс в Домодедово – 29 минут. А поездка до станции «Андроновка» для пересадки на электричку в аэропорт Жуковский – всего 10 минут.

Ещё новшество - пассажиры, прибывающие из Нижегородской области, смогут оплачивать поездки на МЦК, метро или в наземке Москвы с помощью купленной у себя дома карты «Тройка». Для них поездка станет дешевле за счет бесплатных пересадок, доступных по карте «Тройка».

Быстрее смогут добираться до метро и жители столичного района Гольяново, в том числе жильцы строящихся комплексов «Level Амурская» и «Амурский парк». Путь до подземки для них сократится примерно в 2 раза – с 25 - 30 до 12 - 15 минут пешком. Для этого между вокзалом и жилыми кварталами Гольяново появится пешеходная зона с велодорожками, велопрокатом и парковками для велосипедов.

После открытия вокзала «Восточный» через ТПУ «Черкизово» будет проходить на треть больше пассажиров – до 74 тысяч человек в сутки, в том числе 24,5 тысячи пассажиров дальних поездов.

Кроме того, нагрузка на станции метро «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также «Чкаловскую» Люблинско-Дмитровской линии снизится на 25 тысяч человек в сутки.

КСТАТИ

Сегодня в столице пассажиров поездов принимают 9 железнодорожных вокзалов:

- Ленинградский (действует с 1851 г.);

- Казанский и Ярославский (с 1862 г.);

- Белорусский (с 1870 г.);

- Курский (с 1896 г.);

- Павелецкий (с 1900 г.);

- Рижский (с 1901 г.);

- Савёловский (с 1902 г.);

- Киевский (с 1918 г.).