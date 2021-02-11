Яндекс запустил оплату заказов из магазинов и ресторанов баллами Плюса

Подписчики Яндекс Плюса теперь могут использовать баллы кешбэка, чтобы оплачивать заказы из московских ресторанов и кафе в Яндекс.Еде или экономить на продуктах в Яндекс.Лавке. Баллы можно либо копить, либо тратить. За каждый заказ в Еде можно получить до 7% кешбэка баллами, а в Лавке — до 20%.

Сейчас получать и копить баллы можно и без подписки. Кешбэк начисляют сами ритейлеры и заведения, а Яндекс софинансирует эту программу. Подписка нужна, чтобы потратить баллы на следующие покупки, оплатить ими можно будет почти всю стоимость заказов.

КАК ТРАТИТЬ И КОПИТЬ

В Еде баллы начисляют заведения, которые в сервисе отмечены знаком плюса. Кешбэк действует в ресторанах по всей Москве, в том числе в «Бургер Кинге», «Шоколаднице», «Теремке» «Варламов Есть», сети «ВкусВилл».

А чтобы получить баллы в Лавке, нужно заказывать товары из раздела «Продукты с кешбэком». Ассортимент товаров, за которые можно получить баллы регулярно обновляется. Например, сейчас выгодно покупать молочку и продукты собственной торговой марки сервиса «Из Лавки».

КАК ЕЩЕ СЭКОНОМИТЬ

Подписчики Яндекс Плюса получают кешбэк баллами и в других сервисах, например, в Такси, Драйве, Заправках. Сколько баллов накоплено, столько рублей и можно потратить на следующие заказы и услуги. Причем кешбэк не привязан к конкретному сервису, а действует в любом из них. По подписке также можно смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD, слушать новинки и любимые песни без рекламы в Яндекс.Музыке и получить дополнительное места для хранения любой цифровой информации на Яндекс.Диске.