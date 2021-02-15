Столичные поликлиники оснащают современным медицинским оборудованием

В поликлиниках столицы продолжается обновление медицинского оборудования по новому московскому стандарту. Город закупил медтехнику по контрактам жизненного цикла и стал одним из первых регионов страны, в которых начали применять эту технологию закупок. Врачи получают новейшие аппараты ультразвукового исследования (УЗИ) и диагностические машины - маммографы, рентгенодиагностические установки, рентгенографические аппараты типа «U-дуга».

Всего было закуплено более шести тысяч единиц, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медицинской техники. В результате в Москве парк тяжелой медтехники обновится почти на 90 процентов.

О том, как меняется оснащение городских поликлиник, в интервью «КП» рассказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121.

ТОМОГРАФ В ПОЛИКЛИНИКЕ КОГДА-ТО БЫЛ ФАНТАСТИКОЙ

- Андрей Александрович, насколько важно медицинское оборудование для современной поликлиники?

- От качественного оснащения медицинского учреждения зависит многое. Врачи имеют необходимые знания и навыки. И важно, чтобы эти знания подтверждались результатами лабораторных или инструментальных исследований. Сегодня наши врачи используют современнейшее ультразвуковое оборудование. В каждой поликлинике, в каждом амбулаторно-поликлиническом учреждении есть компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф. Это кардинально меняет ситуацию с оказанием медицинской помощи и, по сути, позволило эффективно бороться с пандемией коронавируса.

- Сильно ли изменился набор медтехники в поликлинике за последние 10, 20, 100 лет?

- Даже десять лет назад в Москве фантастикой был компьютерный и магнитно-резонансный томограф для поликлиники. Их можно было пересчитать тогда на пальцах одной руки. А сегодня это для нас реальность. Каждая медицинская организация города уже оснащена таким оборудованием.

Заглянем в прошлое на 30 лет назад, тогда даже ультразвуковые аппараты были экзотикой. Если их ставили в медицинских учреждениях, то они считались высокооснащенными. А уж о том, что было 100 лет назад, и говорить не приходится. Рентгеновские лучи, в принципе, были открыты немногим больше столетия. В те времена и не мечтали, чтобы столь революционная диагностика стала доступной для любой медицинской организации. Сейчас оснащение здравоохранения в десятки, в сотни раз лучше. Талант врача в наши дни подкреплён различными методами, которые помогают визуализировать патологию, своевременно ее диагностировать и принимать дальнейшие решения.

МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Какое нововведение в медицинском оборудовании за последнее время вы бы особо отметили?

- Настоящим прорывом я считаю появление в столице единого радиологического сервиса. У нас создана единая цифровая платформа, в которую включены в том числе различные методы визуализации. Например, такие, как исследования на компьютерных томографах. Они могут быть описаны не только врачами учреждений, в которых они проводятся, но и специалистами центра радиологии, чтобы составить второе мнение. Более того, коллеги могут подкорректировать их выводы. Подобные технологии не часто встречаются не только в нашей стране, но даже в мире. Все исследован