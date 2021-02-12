Какие горнолыжные курорты предпочитали в 2020 году москвичи

В 2020 году несмотря на пандемию и самоизоляцию количество столичных абонентов, выезжающих на горнолыжные курорты, осталось практически неизменным по сравнению с 2019 годом. При этом в 2020 году люди проводили на отдыхе на один день больше и в среднем находились в горах 6 дней. Также увеличилось количество потребляемого интернета. За время отпуска пользователи тратили по 6 Гб на человека, что на 20% больше, чем годом ранее. На разговоры по телефону во время отдыха пришлось столько же времени, что и в 2019 году – более 4 часов на одного абонента.

Согласно статистике Tele2, количество мужчин, посещающих горнолыжные курорты, чуть больше, чем женщин – их 53%. Средний возраст людей, отправляющихся в горы, составляет 42 года для мужчин и 44 – для женщин.

В 2020 году столичные абоненты предпочитали горнолыжные комплексы своего региона. Наибольшее количество клиентов оператора было зафиксировано в подмосковном комплексе «Снежком». За 2020 год жители региона потратили здесь более 2 Пб интернета и 54 млн минут на разговоры. На втором месте по популярности – спорткомплекс «Кант» в пределах МКАД. Объем потребляемого трафика составил 1 Пб, а на голосовые услуги абоненты потратили 26 млн минут. На третьем месте оказался горнолыжный курорт «Лисья гора» в Балашихе. Здесь собирались самые активные пользователи интернета, которые потратили более 0,4 Пб интернета, а также 13 млн минут.

По сравнению с 2019 годом чуть больше посещали более удаленные курорты Краснодарского края и Сибири. При этом в «Шерегеше» Кемеровской области туристы оставались на день больше, чем в 2019 году – 6 дней, такая же тенденция замечена и на курорте «Роза Хутор», где в 2020 году в среднем абоненты Tele2 проводили по 4 дня. Средний возраст людей, посещающих эти курорты, – 39 лет, мужчин среди туристов немного больше, чем женщин – 55%.