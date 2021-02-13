В МЧС опровергли обрушение крыши в торговом центре в Щелково

Из-за утечки воздуха владельцы спустили надувную конструкцию, чтобы произвести чистку снега.

Подмосковное управление МЧС опровергло информацию об обрушении крыши в торговом центре в Щелково в субботу, 13 февраля 2021 года.

- Обрушения в торговом центре на улице Центральная не было. Наши сотрудники не привлекались. Как удалось выяснить, возле торгового центра расположен теннисный корт – воздушно-опорное сооружение. Из-за утечки воздуха владельцы спустили надувную конструкцию, чтобы произвести чистку снега. Людей внутри нет, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС Московской области.

Спасатели уточнили, что эвакуации людей не было. Однако очевидцы сообщают, что эвакуировано около 80 человек, в их числе покупатели и персонал.

- У этого теннисного корта стены и купольная часть состоят из резины, они надувные. А перекрытия между ними, как объяснили, бетонные. Лег именно надувной купол. Бетонные перекрытия не обрушились. Пострадавших нет, - сообщил «КП» очевидец.

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В МЧС сообщили, что пострадавших нет (подробности).