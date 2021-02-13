Накануне в столице бушевал снегопад. Поэтому в парк «Сказка» в Крылатском не приехала добрая половина участников.— Зато здесь стопроцентные варианты — кому точно нужны отношения, — шушукались две подружки у входа на колесо обозрения.На вид возраст участников от 25 до 35 лет. Девчонок больше, чем парней: семь на пять. Сначала бойкий ведущий рассадил по теплым кабинкам дам.— Пацаны, вы главное не дрейфуйте! Не знаете, о чем говорить — сделайте ей комплимент и спросите, какую книгу она сейчас читает, — настраивал парней шоумен, пока девушки наматывали первый круг в одиночестве. Зато у них было время поправить прически и избавиться от пуховиков.Полный оборот колесо делает за семь минут. Если верить женским журналам, даме достаточно 10 секунд, чтобы понять, сложится у нее с кавалером или нет. Вот кабинка с первой участницей добралась до старта. Сотрудник аттракциона распахнул дверь, и я ступил внутрь.— Жена! Ой, то есть Женя, в смысле Евгения, — протянула руку леди.Про себя тут же отметил ее боевой настрой.— О чем будем говорить? Хочешь о погоде? Замерз, пока добирался? — завладела инициативой миниатюрная леди.— Я в подштанниках, мне нормально, — обстоятельно ответил я и зачем-то задрал брючину, демонстрируя гамаши.Собеседница поежилась от такого козыря. На высоте 35 метров в кабинке запахло неловкостью.— … а вообще погода и вправду скверная… Так что, какую книгу сейчас читаешь?— Я их не читаю, а пишу! — похвалилась девушка. — Всякие женские детективы, которые в поездах продают, помогаю сочинять. Работаю в издательстве.Натужно вежливая беседа о книгах закончилась естественным образом: колесо сделало круг, мы кивнули друг другу в знак уважения и я десантировался на улицу.— Что-то ты хмурый, не очень прошло? — горячо интересовался ведущий. — Ты будь собой!Лезу в следующую кабинку. Девушку зовут Рита.— Навальному симпатизируешь? Прививку от коронавируса сделала уже? Как думаешь, черные жизни важны? — атаковал вопросами из актуальной новостной повестки.Рита улыбалась и хлопала длинными ресницами.— Прости, профдеформация! Давай тогда по вопросам из списка пройдемся.На столике в каждой кабинке лежал распечатанный перечень с вопросами. Это такой костыль, если разговор зайдет в тупик. На вопросе о домашнем питомце мы застряли надолго. В красках демонстрировали лучшие фото своих кошек и пришли к выводу, что надо их познакомить. Дальше я похвастал, что умею фотографировать и даже камера у меня дорогая. Глаза девушки загорелись.К третьему свиданию я окончательно втянулся. Врываюсь в кабинку, усаживаюсь нога на ногу. Готов влюблять в себя даму своим крутым фотиком. Как вдруг оказался под градом вопросов.— Сколько тебе лет? — восточная чаровница Диляра стенографировала в блокнот каждый ответ. — У тебя дети есть? Был женат? Ищешь серьезных отношений или нужны на одну ночь? Готов содержать семью? С бывшими общение поддерживаешь? Это нормально — поздравлять бывшую девушку с днем рождения?Когда кабинка доползла до самого неба, я решил перехватить инициативу.— Да что мы все обо мне, лучше о себе расскажи!Оказалось, что у нее пару месяцев назад сорвалась свадьба. Недожених никак не мог понять, почему невесту раздражает его общение с бывшими девушками.— Он им и подарки на дни рождения делал, и переписывался, а мне твердил, что я накручиваю! По-твоему это нормально?В общем и без экспертизы ясно, что девушка обожглась. Здесь искала более моногамного кандидата под венец.Следующие беседы прошли совсем легко. В конце быстрых свиданий нужно расставить плюсики в анкете напротив имени участниц. И если она также выбрала тебя своим Валентином, то организаторы присылают обоим номера телефонов.Чтобы потешить свое эго, решил пойти ва-банк и поставил плюсы сразу всем дамам. Доехал до дома, как пришло сообщение с быстрых свиданий: я полюбился только двоим.Итого, формат свиданий на высоте мне пришелся по вкусу. На классических быстрых свиданиях все сидят за соседними столиками. Здесь камерная обстановка кабинки больше располагает к общению. Правда, если надумаете начать знакомство с демонстрации подштанников, есть вероятность, что дальнейшие семь минут придется изучать пейзаж за окном.Как попасть на свидание на колесе обозренияБлижайшие пройдут 20 и 21 февраля. Начало в 14:00 и 16:00. Нужно предварительно записаться через сайт parkskazka.com. Телефон для справок: +7 (499) 113-01-42. Цена 1000 руб. для девушек и 1500 руб. для мужчин.Где еще найти пару в МосквеКлассические быстрые свидания. В зависимости от популярности места, цена от 500 до 2000 рублей. Есть варианты со строгим коктейльным дресс-кодом. Предложений десятки, искать в интернет-поисковиках.Уроки-свидания. Принцип тот же, только общение совмещают с каким-нибудь мастер-классом. Учат лепить глиняные горшки или танцевать танго.Гокон. Этот формат пришел из Японии. За одним столом собирают по четыре мужчины и женщины. Чаще всего это совмещают с легким обедом или за напитками. Обязательно есть ведущий вечера, который задает тон беседы, придумывает простые игры. В конце вечера участники также расставляют друг другу плюсы и если есть совпадение, организатор высылает номер.Флирт-вечеринки. Можно назвать еще «клуб одиноких сердец». Проводят в ресторанах. Вечер сопровождает музыка, конферанс. Подразумевается, что все гости в заведении пришли искать пару, поэтому открыты к общению и новым знакомствам.Брачное агентство. Несмотря на век соцсетей, бизнес свах процветает. Услуги сводницы в Москве в среднем стоят от 20 до 35 тысяч рублей. На поиск партнера уходит два-три месяца. Зато можно четко диктовать свахе критерии для своего партнера: от цвета волос и разреза глаз до интимных предпочтений и уровня зарплаты.