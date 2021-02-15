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Против коронавируса выходит тяжелая техника

Районные поликлиники в столице сегодня не узнать
Анна МИХАЙЛОВА
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Районные поликлиники в столице сегодня не узнать

Районные поликлиники в столице сегодня не узнать

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

После капремонта здания превращаются в современные медицинские центры, оснащенные по новому московскому стандарту. В него входит удобная рассадка врачей по кабинетам, отдельный фильтр-бокс для пациентов с симптомами инфекции, различные виды диагностики, цифровые технологии, зоны комфортного ожидания приема для пациентов, комнаты отдыха для персонала.

Сейчас в отремонтированных поликлиниках и стационарах устанавливают новое оборудование. К примеру, туда поступили 1095 аппаратов УЗИ.