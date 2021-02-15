Накануне сезона летних отпусков в Москве появится новый, десятый по счету, железнодорожный вокзал - Восточный. Его строят в транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Черкизово», в котором объединятся станция «Черкизовская» Сокольнической линии метро, станция МЦК «Локомотив» и маршруты наземки.«Впервые в истории Москвы за последние 100 лет строится новый вокзал для поездов как ближнего следования, так и для дальнего следования восточного направления, - сказал мэр столицы СергейСобянин во время осмотра стройплощадки. - Это стало возможным при создании единой транспортной инфраструктуры - МЦК, метро, железные дороги, МЦД, аэроэкспрессы. Все это свяжем в один транспортный узел. У местных жителей и тех, кто приезжает в Москву, появится огромное количество возможностей. Потому что 80 процентов из них сегодня едут до центра, а потом возвращаются обратно.Это комплексный большой проект, который окажет большое влияние на транспортную ситуацию не только в этом районе, но и в целом в Москве».Восточный станет современным городским вокзалом европейского уровня. Выглядит он так:• 9,6 тысячи квадратных метров -общая площадь комплекса;• пассажирский терминал (4,2 тыс. кв. м) и 2 новые пассажирские платформы (5,4 тыс. кв. м) - 1 островная и 1 береговая с навесами на всю длину для защиты от непогоды;• зал ожидания на 200 мест с USB-зарядками и Wi-Fi;• автоматические камеры хранения, универсальные билетные кассы, банкоматы;• фуд-корт, комнаты матери и ребенка;• два выхода - в сторону метро «Черкизовская» и стадиона «РЖД Арена» и в сторону Амурской улицы;• надземный пешеходный переход длиной 50 метров - для пересадки на метро и МЦК.Около вокзала - перехватывающая парковка, стоянки каршеринга, такси и зона kiss&ride («поцелуй и поезжай») для быстрой высадки пассажиров личных авто.По словам заместителя генерального директора РЖД Олега Тони, к 1 мая планируется ввод комплекса в эксплуатацию. А первых пассажиров вокзал примет 29 мая.На Восточный планируют перевести 27 пар дальних поездов с Курского вокзала. Среди них:• «Ласточка» и «Стриж» на маршрутах Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново;• транзитные поезда, следующие из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.Благодаря пересадке на МЦК пассажиры дальних поездов смогут быстрее добираться до аэропортов. А для жителей Гольянова станет ближе метро. Путь до подземки сократится примерно в два раза - с 25 - 30 до 12 - 15 минут пешком.Кроме того, нагрузка на станции «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также «Чкаловскую» Люблинско-Дмитровской линии снизится на 25 тысяч человек в сутки.Рядом с будущим вокзалом на востоке столицы продолжается комплексное обновление районов. В Восточном округе не только открывают важные объекты, но и ведут благоустройство жилых кварталов. В скором времени он превратится в один из самых современных и престижных округов для жизни с развитой транспортной инфраструктурой и комфортными пространствами. По утвержденной Сергеем Собяниным программе «Мой район» удобнее становится в каждом округе города независимо от того, далеко ли он находится от центра. Жители предлагают, как благоустроить дворы и парки, решить транспортные проблемы, повысить качество образования и медицинской помощи.К примеру, в районе Преображенское, где и откроется новый железнодорожный комплекс, за последние три года привели в порядок любимые места отдыха горожан. Среди них - Детский Черкизовский парк, набережная Шитова, Северный Хапиловский сквер и сквер на Краснобогатырской. В трех школах полностью обустроили дворы, а также открыли новый детсад. В этом году реконструируют кинотеатр «Янтарь» на Открытом шоссе. Его превратят в общественный центр с кинозалами, магазинами, фуд-кортом, игровыми зонами. А для любителей спорта откроют новый районный физкультурно-оздоровительный комплекс. В 2022 году на Халтуринской улице капитально отремонтируют здание соцобслуживания и откроют в нем «Мой социальный центр». Еще полностью обновят сквер на площади Журавлева и приступят к благоустройству пойменных территорий Яузы - Преображенской набережной и набережной Ганнушкина.«Одновременно с возведением вокзала Восточный в ТПУ «Черкизово» идет сооружение северного терминала станции МЦК «Локомотив», - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Его планируется завершить в третьем квартале 2021 года».В конце прошлого года после масштабной реконструкции открылся Центральный автовокзал в комплексе «Щелковский» в Гольянове. Там же теперь работает и флагманский центр «Мои документы» Восточного округа. В нем, кроме стандартных услуг, предлагают дополнительные полезные сервисы.В районе уже многое изменилось - отремонтировали здание Детской музыкальной школы имени Ростроповича, около сотни дворов жилых домов, обновили Байкальскую улицу. В ближайшие три года благоустроят исторический Гольяновский парк площадью 36 гектаров. После обсуждения с жителями здесь появится дополнительная спортивная зона - с футбольным, баскетбольным и теннисным полями, просторными воркаут-площадками. У пруда построят пирс, чтобы можно было кататься на лодках. В планах до 2023 года - обновление Уссурийской и Красноярской улиц, около двухсот дворов и четырех спортивных площадок, капремонт в двух поликлиниках. По программе реновации готовится поэтапное расселение и снос 101 дома.До конца этого года с учетом открытия вокзала Восточный также в Гольянове протянут пешеходный переход через Северо-Восточную хорду (СВХ). По нему жителям будет удобнее дойти до метро «Черкизовская», станции МЦК «Локомотив», к «РЖД Арене» и Детскому Черкизовскому парку.