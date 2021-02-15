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Общество

«Москва сугробная»: как горожане пережили «снегопад века»

В столице за выходные выпала почти месячная норма осадков
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