«Москва сугробная»: как горожане пережили «снегопад века»

В прошедшие выходные Москву накрыли небывалые снегопады. В сети явление прозвали \\"снегопадов века\\", и «снегокалипсисом». Метеоролиги в один голос трубили о рекордах, а жители города стояли в пробках. О погодных причудах рассказали читатели \\"Комсомолки\\":Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:- Я со снегом не борюсь, а использую его в корыстных целях. Топлю снег - это ж бальзам для рассады! Талой водой полил - никакого стимулятора не надо! И в багажнике лопата лежит, я вот откопался в своем Покровском-Стрешневе и поехал на ВГТРК на Ямскую. Нашел норку, углубил ее, носом поставил - и все вокруг завидуют.Михаил КАНЕВСКИЙ, врач скорой помощи с 39-летним стажем:- Был на суточной смене в Железнодорожном, дворы и проулки не убирались. Топали к подъездам многоквартирных домов по колено в снегу. Случалось, буксовали. А вызовов было не больше, чем обычно. Так, по всякой ерунде, обморожений не фиксировали.Александр АЧКАСОВ, председатель Союза автошкол Москвы и России:- Наши школы не закрывались из-за снегопада. А у нас в управе Люблино в ночь у МКАД поставили палатки с обогревом, с горячей кашей и чаем. Десятки автомобилистов обращались. В Печатниках помогли семье, которая осталась без бензина. Мы посменно работали всю ночь.Игорь САРУХАНОВ, композитор и музыкант:- Пробки 9-балльные зацепил, когда ехал из студии, где записывался, домой. Слава богу, не оказался на трассе за городом в самый пик. А в городе пришла в голову фраза «Москва сугробная». Увидел, как у нас красиво на Комсомольском проспекте.Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер, блогер:- У нас на 120-м километре Егорьевского шоссе такие апокалипсисы - обычное дело. Мы не зависим от коммунальщиков: и трактор есть, и снегоуборщик. Вот только лимиты со 2 февраля ввели на электроэнергию, чтобы не рухнуло все. Морозы до 30, но топим сами, куры несутся, козы доятся...Татьяна ВИЗБОР, ведущая, бард:- У меня права с 1993 года, и бог миловал от аварий, и машина у меня с шипами, но в субботу было трудно, внуков забрать не смогла. С трудом машину нашла во дворе своего дома на «Бабушкинской». Таксист проходил с лопатой - помог откапывать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСнегопад века закончился, но зима еще покувыркается: Москву ждет новое похолоданиеАвтомобилистов по-прежнему просят пользоваться общественным транспортом - ведется уборка улиц (подробности)