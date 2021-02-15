Отец с пятилетней дочкой выпали из окна на Юго-Западе Москвы

Ребенку было пять лет, а отцу 29. Они упали на козырек подъезда Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагедия в Ломоносовском районе произошла поздним вечером 14 февраля. К многоэтажке на проспекте Вернадского приезжала скорая и много полиции. Из окна квартиры на 17-м этаже выпали отец с дочкой. Ребенку было пять лет, а отцу 29. Они упали на козырек подъезда.

За сутки до инцидента в семье, которая в Москву эмигрировала из Армении, приключилась другая трагедия. Они ехали по Киевскому шоссе на своем минивэне. За рулем был мужчина. Он потерял управление и врезался в прицеп фуры, которая стояла на обочине. Удар пришелся на пассажирское сиденье, где ехала его супруга. Женщина скончалась.

— Водителя также госпитализировали с легкими травмами. Но на следующий день он ушел из больницы. Поехал к родственникам, которые сидели с ребенком, забрал дочь и уехал домой. После этого родные не смогли дозвониться до них, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства дела будет устанавливать Следственный комитет.

— После обнаружения тела малолетнего ребенка под окнами многоэтажного дома на юго-западе столицы, прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По предварительным данным, мужчина мог состоять на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД).

— Возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетнего ребенка. Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно. Расследование по уголовному делу продолжается, — добавили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.