Самолет рейсом «Москва-Минеральные Воды» экстренно вернулся в аэропорт

Пассажирский самолет, вылетевший утром 15 февраля из аэропорта «Внуково», экстренно вернулся. Фото: wikimedia.org/Sergey Korovkin 84

Пассажирский самолет, вылетевший утром 15 февраля из аэропорта «Внуково», экстренно вернулся. Рейс «Москва-Минеральные Воды» не был выполнен из-за инцидента на борту Боинга 737-800.

Пассажиры сообщили, что самолет вылетел из «Внуково» с задержкой на 40 минут, спустя некоторое время полета пилот сообщил, что самолет не может набрать нужную высоту и лучше вернуться в аэропорт вылета. Стюардессы не говорили точную причину. Были разговоры об аварийном люке, о разгерметизации. Было понятно одно – нужна посадка. Для безопасности самолет сделал несколько кругов в районе аэропорта, чтобы выработать топливо. После чего самолет благополучно приземлился.

- Самолет приземлился, - подтвердили в справочной службе аэропорта «Внуково».

В авиакомпании UTair, которая выполняла данный рейс, объяснили причины возврата самолета в аэропорт.

- На рейсе UT373 Москва-Минеральные Воды сработала индикация системы автоматического регулирования давления. Для безопасности командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме в 13.06 местного времени. С пассажирами и экипажем все в порядке, - прокомментировали в компании UTair.

По правилам безопасности авиакомпания заменит борт, и пассажиры смогут вылететь в ближайшее время.