«Мороз и солнце; день чудесный...»«Скрип шагов вдоль улиц белых, огоньки вдали...»«Ночью в полях, под напевы метели, дремлют, качаясь, березки и ели...»«Мело, мело по всей земле во все пределы...»Возьми любую советскую антологию и в предисловии какого-нибудь литературоведа обязательно прочитаешь следующее:- Тема русской зимы так или иначе присутствуют в творчестве многих поэтов. Потому как человек - часть природы. И ему свойственно восхвалять её красоту и силу. В то же время зима - это обнажение души, состояние грёзы и чистоты…И попёр размышлять на семи страницах про снежную бахрому и пейзажную лирику. Совершенно забыв о том, что сидит в это время дома в тепле. С кружкой горячего чая. И батареей под боком. Выведи такого ценителя на мороз (часа на два) и все эти проникновенные образы одубеют... от мата. Покроются инеем. Мхом. Коррозией. Свернутся в три погибели. В трубочку. В клубочек. И укатятся в сугроб в страшных корчах.Надеюсь, мой благородный читатель простит меня за столь примитивное мышление. Просто давеча ваш покорный слуга так замёрз, что хоть святых выноси. Окоченел как зараза. Озяб до костей. И всю дорогу вспоминал Александра Сергеевича с его бессмертными строчками:«Блеснул мороз, и рады мы / проказам матушки-зимы».Я этот онегинский отрывок в школе учил. Нужно было продекламировать что-нибудь на зимнюю тему. Этот был самый короткий.Потом вдруг смотрю, а вдалеке - на одной из аллей парка «Сокольники» - дымок вьётся. Оказалось, костровая зона. Специально для таких, как я.Вот теперь, когда блаженное тепло окатило меня с головы до ног, и зима не кажется такой лютой. Можно и Некрасова почитать с Фетом. И повосторгаться вместе с ними всем этим февральским великолепием. Дровишки в чугунном чане стреляют. Хорошо.Как выяснилось, в парке «Сокольники» такие конструкции устанавливают не первый год. Металлический колодец с куполом. Рядом дровница. Бери сам поленья и подкидывай. Никаких официальных инструкторов или смотрящих нет.- Вечерами, как похолодает, тут и хоровод водят, - рассказала мне местная жительница Ольга, - и даже шашлыки жарят. Правда, не все умеют поддерживать огонь. Хватают те дрова, что в общей куче сверху лежат, и бросают прямо со снегом.Так москвичи, подумал я про себя. Они костёр третий раз в жизни видят.Словно в отместку за жителей столицы, сероватый дым ухватился за ветер и ударил мне в лицо. Я отошёл в сторону, но тот, как обычно, устроил погоню.- Вот это самый большой минус наших каминов, - улыбнулась Ольга. - Одежда потом долго пахнет дымом. И вообще слишком близко лучше не подходить. От сосны искры летят, могут прожечь пуховик.Подростки обожают такие печурки. Вероятно, срабатывает древний инстинкт - хочется самим добыть тепло (не всё же в Инстаграме сидеть).Я тоже с удовольствием подкинул дровишек. Пока шебуршил угли, согрелся окончательно. Даже молнию расстегнул на куртке.Парк сейчас живёт в основном пешими прогулками (особенно лыжниками). Павильоны с колбасками гриль, кукурузой и блинами почти все закрыты. Скамейки увязли в сугробах.Если вы приедете в «Сокольники» утром, можете попробовать сами разжечь костер. Для этого можно использовать ненужные коробки, сложенные за киосками. Или взять пару газет из дома.Четыре костровые зоны в парке «Сокольники» в этом году расположены: одна - на Главной аллее, две - на Песочной, и ещё одна - в Майском просеке.- Возле главного входа в парк «Фили» стоят три скамейки с подогревом. Они сделаны из стойкого композита, который остается теплым даже в мороз. Все провода, с помощью которых материал греется, тщательно спрятаны и опасности не представляют. Забавно, но эти скамейки не промокают и не покрываются льдом. Точно такая же есть (но, правда, одна) и в парке Горького на катке, а также в Таганском парке (под навесом).- Возле столичных вокзалов зимой работают мобильные пункты обогрева. Можно посидеть в микроавтобусы, выпить горячего чая (бесплатно) и даже заварить суп быстрого приготовления. Постоянные клиенты таких точек - лица, не имеющие определенного места жительства. Однако это не принципиально. С пропиской и паспортом тоже пустят. Адреса: Ярославский вокзал, Курский, Павелецкий, Киевский и Белорусский.- Для тех, кто на машине. Накануне в связи с понижением температуры воздуха в Москве (ночью до минус 25) и сильным снегопадом на МКАД установили 40 пунктов обогрева с полевыми кухнями. Если так вышло, что ваша машина застряла, заглохла, отработала весь бензин, можно заглянуть в такую палатку, согреться и вызвать помощь.