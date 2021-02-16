Снегопад проверил Москву на прочность

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители города будут вспоминать заснеженные ветви деревьев и засыпанные по крышу автомобили, а работники комплекса городского хозяйства – круглосуточный марафон, благодаря которому Москве удалось избежать транспортного коллапса и коммунальных аварий. Чем российская столица отличается от других мегаполисов и как ей удается так быстро справляться со стихией?

По словам заместителя Мэра Москвы Петра Бирюкова с начала снегопада около 12 миллионов кубометров снега с московских улиц перемещено, переброшено на газонную часть или же вывезено на снегосплавные пункты. К утру 16 февраля убрано более 2/3 дорог и переулков.

Вывоз снега продолжается и сейчас, для чего столичному руководству пришлось задействовать порядка 116 тысяч человек – несколько дивизий в пересчете на армейские величины. Или население таких городов, как Реутов, Егорьевск или Пушкино, включая стариков и младенцев.

Основное внимание с самого начала приковали к себе главные магистрали, образующие каркас столичного автотрафика. Собирать и вывозить снег на них вышли около 15 тысяч единиц дорожной техники, рассказывает руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы Александр Орешкин. Уборочная техника проходит по важнейшим магистралям каждые четыре-пять часов. Снегоуборщики, выстроившись уступом, быстро сгребают основную массу осадков на обочину, освобождая дорогу остальному транспорту. Образовавшиеся снежные валы оперативно вывозятся на снегосплавные пункты или площадки временного хранения.

- Были организованы пункты питания и обогрева. Дорожные рабочие менялись не на базах, а на дороге: смена отработала – за ней приходил автобус и привозил новую смену. Было тяжело, но вы видите – результат есть, - говорит Александр Орешкин.

По его словам, обильные осадки, которые бывают не каждый год, в этот раз сильно осложнили установившиеся в Москве морозы. Низкая температура делает более трудной работу людей, мешает таять снегу, испытывает надежность техники.

- Можно говорить все, что угодно, но город едет. Если сравнивать с Европой, с Америкой, то там выпадение 10 см снега уже превращается в национальное бедствие, все закрывается и не едет, - подчеркнул руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы. – Там жителям просто раздаются лопаты, как было в Нью-Йорке или в Европе. У нас комплекс городского хозяйства справляется своими силами.

В отношении противостояния снежной стихии Москва сейчас является чемпионом – она делает это быстрее всех и лучше всех, уверен профессор Высшей школы урбанистики, партнер КБ «Стрелка» Григорий Ревзин.

- Очень хорошо справляются! Москва - один из самых вооруженных в этом смысле городов, у нее имеется огромный парк техники, совершенно нереальный, целая дивизия! При этом техника довольно дифференцирована – есть машины и для шоссе, и для дворов, и большая и малая и средняя, - отметил Григорий Ревзин. - В целом отлично – техника работает, ничего не сломалось, все планово убирается. Молодцы. Если мы сравним это с прошлогодним Нью-Йорком или, например, с Питером, то, конечно, там такая беда остановила бы город недели на две.

Наряду с отличной технической подготовкой эксперт отметил и организованность снегоочистки.

- Я не очень понимаю, куда они вывозят снег в таких количествах, но явно есть куда вывозить. Проблем с этим нет, в реку не кидают, все идет нормально. Можно заключить, что логистика выстроена и все хорошо, - констатировал профессор Ревзин.

Между тем по сравнению с другими мировыми столицами Москва находится на особом положении. Ни в Стокгольме, ни в Хельсинки, ни в Оттаве не проживает 14 миллионов человек. Да и идеология городской уборки в скандинавских странах совсем другая.

- Давайте сравним Москву с Финляндией. Там до асфальта дороги не убирают, оставляют накат, сыплют крошку, ставят специальные цепи на колеса машин. Такой технологии чистки автотрасс колоннами снегоуборщиков там тоже нигде нет. По Финляндии или Германии ездят две машины максимум, а чтобы убирать улицу на всю ширину и до асфальта – такой технологии нет нигде в мире. Так что сравнивать Москву и страны с похожими климатическими условиями можно только в худшую для этих стран сторону, - уверен Александр Орешкин.

Действительно, если и подыскивать сравнения для Москвы, то это, скорее, Нью-Йорк, соглашается Григорий Ревзин.

- Скандинавская система выстроена не как борьба с катастрофой, там нет наготове дивизий, которые можно выпускать на снег. Просто там меньше народу, меньше территорий, они легче относятся к снегу. Москву правильнее сравнивать с Нью-Йорком, потому что для него снегопад - тоже катастрофа. Все зависит не от климата, а от величины города и того, как часто в нем такое случается, - поясняет эксперт.

Сейчас снегопад отступил, но город продолжает ликвидацию его последствий. В общей сложности на завершение очистки Москвы от снега понадобится пять дней, сообщил ранее заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Ровно столько и предусмотрено для таких ситуаций действующими регламентами.