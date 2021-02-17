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Общество

Электронный рецепт в аптеках Москвы: Кому выдадут, какие лекарства можно по нему получить

Аптеки Москвы стали принимать электронные рецепты с начала февраля