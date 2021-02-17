Электронный рецепт в аптеках Москвы: Кому выдадут, какие лекарства можно по нему получить

Аптеки Москвы с февраля начали принимать электронные рецепты. Их оформляют через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) уже не первый год. Но до сих пор в поликлинике приходилось распечатывать бланк для пациента, ставить печать и личную подпись врача. Теперь все стало проще и быстрее. В Депздраве столицы объяснили, как это работает.Онлайн-рецепт может получить любой пациент районной поликлиники в столице. Лечащий врач по желанию больного оформит на выбор электронный бланк или по старинке бумажный. Например, листок с печатью выдадут тому, кто не готов пользоваться рецептом в электронном виде, хочет купить лекарства в аптеке, еще не подключенной к ЕМИАС, или уезжает в другой город.При этом выписка виртуальной «бумажки» экономит время и занимает около 30 секунд. Врач подписывает ее квалифицированной электронной подписью.В перспективе онлайн-рецепты через ЕМИАС смогут оформлять в коммерческих, ведомственных и федеральных медицинских центрах, работающих в Москве.Все назначения и выписанные лекарства, как действующие, так и старые, хранятся в электронной медкарте пациента на mos.ru. Их можно также посмотреть в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» (начиная с версии 5.15) или в инфоматах в любой столичной поликлинике.Такой рецепт не потеряется и не испортится. Чужой человек его тоже не увидит. Для безопасности информация размещается только в медкарте и в мобильном приложении.Кроме того, онлайн-бланк нельзя подделать, а также не получится взять по одному и тому же рецепту препараты несколько раз в разных аптеках.Электронный рецепт действует:- в аптечных пунктах при поликлиниках и во всех аптеках сети «Аптеки столицы», подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы;- в некоторых коммерческих аптечных сетях, например, «Ригла», «36,6», «Горздрав», «Будь Здоров» и «Живика».На сегодня всего более 750 таких точек, и список продолжает расширяться.Чтобы получить нужное лекарство, достаточно показать сотруднику аптеки QR-код на экране мобильного устройства. По этому коду провизор увидит в ЕМИАС всю информацию о назначенных препаратах.В электронном виде выписывают как льготные, так и рецепты на покупку лекарств за полную стоимость. Например, по назначению врача можно бесплатно получить такие препараты для лечения коронавируса, как парацетамол, антибиотики, противовирусные средства арепливир и коронавир и др. (подробнее об этом тут).С вопросами и жалобами по поводу получения в аптеках лекарств по электронным и обычным рецептам бесплатно или со скидкой можно звонить на «горячие линии» Департамента здравоохранения Москвы:- в Центр лекарственного обеспечения - (495) 974-63-65;- в Дирекцию по координации деятельности медицинских организаций - (495) 318-47-71 (центральный офис), а также филиалы в округах (телефоны - на сайте столичного Депздрава).Время работы: понедельник – четверг - с 9.00 до 17.45, пятница - с 9.00 до 16.45.