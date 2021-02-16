«Только я во всем виноват»: москвич, погибший вместе с дочкой, оставил предсмертную записку

По факту смерти возбудили уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

В истории с гибелью пятилетней малышки сейчас разбирается столичный следственный комитет. Напомним, тело девочки и ее 29-летнего отца нашли на проспекте Вернадского в ночь на 15 февраля. По факту смерти возбудили уголовное дело.

- В квартире мужчины была найдена предсмертная записка, - сообщил «КП» собственный источник в следствии.

Чтобы понять ее содержание, надо вспомнить события, которые случились накануне. Днем 14 февраля 29-летней Андрей* помирился с бывшей женой. В тот момент, когда влюбленные ехали домой, случилась авария. На МКАДе Андрей не справился с управлением и на полном ходу врезался в фуру, припаркованную на обочине. 38-летняя мать его ребенка погибла на месте.

Именно об этом мужчина и написал в своей предсмертной записке.

- Он винил только себя в смерти бывшей жены. Написал о том, как сильно ее любит, - добавил источник «КП».

Скорее всего, в момент трагедии он вообще не отдавал отчета своим действиям. Еще до случившегося мужчина дважды проходил лечение в психиатрической больнице.

* - имена изменены