В Москве стартовала вакцинация бездомных от коронавируса

Прививку можно сделать в Центре социальной адаптации имени Елизаветы Глинки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице идет активная вакцинация населения от коронавируса, а с 16 февраля прививки стали делать бездомным. Сделать прививку от коронавируса можно в Центре социальной адаптации имени Елизаветы Глинки (назван в честь известного доктора с 2017 года).

- У нас проходит вакцинация лиц без определенного места жительства, - рассказали в Центре социальной адаптации имени Елизаветы Глинки.

В социальном учреждении бездомным также могут сделать прививку от гриппа. Директор благотворительного фонда Елизаветы Глинки считает, что это важное дело, ведь бездомные перемещаются по Москве – ночуют то в социальном центре Марфино, то в Люблино. Они тоже подвержены заболеванию. И то, что часть бездомных сможет получить вакцинацию от ковида в Центре социальной адаптации имени Елизаветы Глинки, это важно для города.

- Бездомные в этом центре могут получить горячий обед и лекарства, переночевать. У центра есть своя поликлиника, медицинская лицензия на оказание доврачебной помощи и терапии, поэтому там официально могут сделать прививку, - сказала Наталья Авилова, директор Благотворительного фонда «Доктора Лизы».

- А у вас в центре можно сделать? – спрашиваю.

- У нас нет. Но чем больше людей провакцинируют, тем меньше нам будет работы с теми, кто сейчас на улицах, вокзалах. Это важное дело, будет меньше заболевших.

Напомним, что в столице прививки от коронавируса бесплатно делают в 100 поликлиниках и мобильных пунктах в торговых центрах. Для вакцинации нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.