Будут ли учиться школьники Москвы в морозы 17-19 февраля 2021

Синоптики рассказали, какой погода будет в ближайшие дни и стоит ли ожидать в Москве сильных морозов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московским школьникам разрешат остаться дома, если в столице с период с 17 по 19 февраля температура опуститься ниже -25 градусов. В сильные морозы можно будет не ходить в учебные учреждения. Об этом «КП» рассказали в Департаменте образования и науки Москвы.

- Дошкольникам и ученикам начальных классов рекомендуется не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до –25 градусов Цельсия. Ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до –26-28 градусов, а старшеклассники – если температура от –31 градуса и ниже, - рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

В ведомстве отметили, что при неблагоприятных погодных условиях школы все равно продолжат работать. Будет обеспечен комфортный температурный режим в учебных классах и других помещениях.

- Столичные школы будут работать в установленном режиме и организуют учебный процесс для детей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, - рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Синоптики рассказали, какой погода будет в ближайшие дни и стоит ли ожидать сильных морозов – ниже -25 градусов.

- В Москве будет стоять морозная погода. В конце недели ночью до -24…-27 градусов, днем только -14…-17 градусов. И лишь во вторник-среду ожидается небольшой снег, и станет на 4-5 градусов теплее, - говорят в метеобюро «Фобос».

- В ближайшие дни ожидается ослабление морозов – дневная температура будет -10… -12 градусов, а с 18 февраля снова морозы усилятся – до -18 градусов днем и до -27 градусов ночью, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист метеобюро Москвы.

Кстати

Ждем потепление

Сильные морозы будут недолгими, уже в 20 числах февраля ожидается «потепление».

- Еще 21 февраля будет холодная погода, а в последующие дни ожидается снег и «потепление» - днем будет около -10 градусов. Более интенсивный снег ожидается 23 и 24 февраля, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист метеобюро Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мой костёр прохожих греет: жители Сокольников спасаются от мороза с помощью берёзовых дров

Корреспондент «КП» тоже подкинул в огонь несколько поленьев (подробности)