- Про такие досуговые центры мне впервые моя соседка рассказала. Оказывается, уже многие наши сверстницы и сверстники посещают их в разных городах области, - рассказывает пенсионерка из Химок Наталья Леонардовна Старостина.Сегодня десятки тысячи пожилых людей из разных муниципалитетов Подмосковья пользуются клубами «Активное долголетие». Здесь предоставляют бесплатные социальные услуги, адресованные женщинам от 55 лет и мужчинам 60+. Это не только возможность посещать разные тематические занятия (скандинавская ходьба, физкультура, плавание, совместные туристические поездки и много чего еще), консультироваться по вопросам льгот и ЖКХ, но и прежде всего живое общение со сверстниками, новые знакомства, новые эмоции.Сегодня в Подмосковье работают уже 56 клубов «Активного долголетия» в 54 городах (в Одинцове и Королеве уже по два клуба!). А вот в Химках такого отдельного досугового центра до вчерашнего дня не было. Теперь есть.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл в Химках клуб «Активного долголетия».В Подмосковье этот проект по инициативе Андрея Воробьёва запустили осенью 2019 года. Но в марте 2020-го очные занятия в клубах городских округов пришлось приостановить - чтобы защитить пожилых от коронавируса. Людей старшего поколения попросили оставаться дома, поберечь себя. Все это время клубы работали в онлайн-формате - занятия проводились по видеосвязи. Но вот наконец эпидемиологическая ситуация позволила вернуться «Активному долголетию» к привычному формату - участники проекта вновь могут встречаться, заниматься и общаться вживую.Есть лишь одно важное условие для участия в занятиях, которые проводятся в помещениях, - нужно принести справку об антителах или о вакцинации от коронавируса.В помещении нового клуба Андрей Воробьёв пообщался с пенсионерами.- У нас был очень серьезный запрос от старшего поколения - все с нетерпением ждали снятия ограничений, возобновления очных занятий, - сказал губернатор. - По сути, получается, почти год продлилась эта пауза. А сейчас мы активно взялись не просто за открытие новых клубов, наша задача - сделать так, чтобы в клубах «Активного долголетия» было интересно, познавательно, душевно. Мы делаем все, чтобы было комфортно общаться, знакомиться, обмениваться новостями о здоровье, погоде, событиях.Помещение клуба в Химках - 450 квадратных метров. Помимо кабинетов для занятий в небольших группах, здесь также есть свой кинотеатр, караоке, библиотека, тренажерный зал, кафе. Ежедневно здесь могут заниматься до 100 человек.Кстати, а еще здесь создан временный центр вакцинации от коронавируса - для пожилых.- Сегодня я получила вторую порцию вакцины, - говорит пенсионерка Надежда Рудакова. - Первую перенесла нормально. Здесь, в клубе, планирую в будущем посещать занятия по повышению компьютерной грамотности. Живу рядом.Наталья Старостина рассказывает, что в первый раз пришла в клуб, чтобы спросить про льготы.- Мне подруга говорила: «Наташа, ты вот то-то не получаешь. Надо оформить!» А я сомневалась. Пришла поговорить со специалистом. Я, оказывается, могу пользоваться льготой в 15%, а для нас, пенсионеров, это очень большое подспорье, - улыбается женщина.В 2020 году занятия клубов «Активное долголетие» в разных муниципалитетах Подмосковья посетили (очно и в формате видеосвязи) более 170 тысяч человек. Самые востребованные у пожилых людей - курсы компьютерной грамотности, занятия физкультурой и посещения бассейна. А еще до пандемии клубы «Активного долголетия» в разных городах Подмосковья организовали более 700 автобусных экскурсий - коллективные выезды в различные музеи и усадьбы. Эту традицию будут продолжать и дальше.МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА«Живое общение добавляет нам, пожилым, бодрости»Знаменитый эрудит Анатолий Вассерман уверен, что возвращение клубов «Активное долголетие» к очной форме работы - благо для действующих участников движения и тех, кто присоединится к проекту в будущем.- Живое общение на различных занятиях намного лучше и эффективнее для пожилых людей, потому что живое общение - это изрядная добавка бодрости.Отдельно 68-летний специалист отметил, что многие занятия стимулируют деятельность мозга, а это для людей пожилого возраста - один из самых важных аспектов.- Думать - это, во-первых, весьма приятное занятие, - говорит Анатолий Вассерман. - Во-вторых, известно, что риск нескольких возрастных умственных расстройств тем меньше, чем больше вы нагружаете ум. Это, естественно, и входит в понятие активного долголетия. Так что мне кажется, это дело весьма полезное.ВАЖНОВ России реализуется президентский национальный проект «Демография», касающийся практически всех граждан. Это поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни. Одна из основных целей - забота о пожилых людях. Повсеместно создаются условия для укрепления их здоровья, интересного и полезного досуга, полноценного общения.