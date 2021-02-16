Следственный комитет за 2020 год вернул в бюджет и потерпевшим 53 миллиарда рублей

Александр Бастрыкин: "В 2020 году в ходе предварительного следствия и процессуальных проверок, проводимых следственными органами Следственного комитета, возмещено потерпевшим и государству 52 миллиарда 577 миллионов 446 тысяч рублей".

Во вторник, 16 февраля, Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел видео совещание. Главное темой стали итоги работа ведомства за 2020-й год в части возмещения ущерба. Кто не знает, СК не только ведет расследование уголовных дел, но и помогает потерпевшим, а зачатую и государству компенсировать финансовые потери.

- Так, в 2020 году в ходе предварительного следствия и процессуальных проверок, проводимых следственными органами Следственного комитета, возмещено потерпевшим и государству 52 миллиарда 577 миллионов 446 тысяч рублей. Кроме того, с целью обеспечения возмещения ущерба по направленным в суд делам наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 52 миллиарда 527 миллионов 447 тысяч рублей, - сообщил Александр Бастрыкин.

Были названы и лучшие подразделения ведомства, которые в части возмещения ущерба показали неплохие результаты. В топ-3 попали ГСУ СК РФ по Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

Вместе с тем работа по этому направлению в ряде территориальных следственных подразделений отмечена с отрицательной стороны. О причинах имеющихся упущений доложили руководители следственных управлений по Иркутской области, республикам Дагестан, Ингушетия и Калмыкия.