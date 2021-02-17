В Москве заключен пятый офсетный контракт на производство лекарств

Правительство Москвы заключило офсетный контракт на десять лет с Московским эндокринным заводом. По условиям договора, инвестор должен в течение двух лет локализовать на территории города производство 20 наименований лекарственных средств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. Напомним, офсетный контракт рассчитан на госзакупку товара и встречные инвестиционные обязательства поставщика по локализации производства.

«Это уже пятый офсетный контракт, заключенный в столице, и третий – в фармацевтике, еще два офсета заключены с производителями медизделий и детского питания, - рассказал заместитель мэра. - Сейчас совокупный объем частных инвестиций по пяти подписанным Москвой офсетам составляет 12,9 миллиарда рублей, а объем закупок – 72,7 миллиарда рублей. В планах - заключение офсетных контрактов в таких отраслях, как IT- оборудование, транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства».

Как отмечают в столичной мэрии, подписание такого контракта в равной степени выгодно и городу, и бизнесу. Для столицы – это новые рабочие места, увеличение налоговых поступлений и экономия бюджетных средств. Инвесторы получают платежеспособного заказчика, долгосрочную гарантию сбыта локализуемой продукции, последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков.

«Поставщик пятого офсета был определен по итогам открытого конкурса, на который была подана одна заявка – от Московского эндокринного завода, - пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Комиссия рассмотрела это предложение и определила, что оно соответствует всем условиям конкурсной документации. В течение двух лет на предприятии будет налажен выпуск противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков. Объем частных инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей. Москва, в свою очередь, гарантирует инвестору закупку лекарств, произведенных на заводе, на 1,1 миллиарда рублей в течение восьми лет».

При этом бизнес может также рассчитывать на различные городские льготы. Например, земельные участки для размещения производства, снижение налогов, арендных ставок за землю и субсидирование до половины расходов на подключение к сетям.

«Первый офсетный контракт в Москве был подписан осенью 2017 года, - рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева. - Столица не только стала пионером в заключении офсетных контрактов, но и совместно с Минэкономразвития РФ принимала активное участие в разработке поправок в 44-ФЗ, которые регламентируют данный механизм госзакупки. По закону о контрактной системе офсет может быть подписан на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций – 1 миллиард рублей, поставляемый товар должен быть обязательно российского происхождения. В качестве механизма сотрудничества государства с бизнесом в промышленности офсетный контракт является привлекательным и многообещающим для любого региона страны».