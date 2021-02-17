В Московском метро выступает "человек-паук"

Человек-паук в метро. Фото: Юлия АЛЕХИНА

16 февраля на перегоне между станциями Новослободская и Савеловская, в вагон метро, зашел "человек-паук" . Супергерой с портативной колонкой и устроил трехминутное выступление, демонстрируя неплохую акробатическую подготовку. Деньги его интересовали мало, но если давали - не отказывался.

На станции Савеловская "человек-паук" подхватил свою акустическую систему и исчез, дальше не поехал. Дежурная по станции сообщила, что неизвестный акробат выступает днем, когда в вагонах есть люди и в то же время, можно развернуться.