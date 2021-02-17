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Школьница выпала с 13-го этажа в Москве и осталась жива

Она приземлилась на крышу автомобиля — это и спасло ее
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Момент падения школьницы засняли видеокамеры.

Момент падения школьницы засняли видеокамеры.

Фото: Кадр видео

Днем 16 февраля в Марьино примчались несколько