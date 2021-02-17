В столице стартовал новый социальный проект сопровождаемого проживания молодых инвалидов с ментальными особенностями. Многие нынешние воспитанники детских домов по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе и поддержке. Семью для них удаётся найти не всегда. А с 18 лет им приходится жить в психоневрологических интернатах.«Но это – не единственно возможный и не самый лучший путь, - сказал сегодня, 17 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра учебно-тренировочного общежития Центра сопровождаемого проживания для молодых инвалидов с ментальными особенностями. - Многочисленные примеры успешной адаптации людей с ментальными нарушениями доказывают, что многие из этих ребят могут жить самостоятельно или с минимальной поддержкой, работать, быть счастливыми людьми.Мы уже много лет реализуем программу по сокращению сиротства в городе. И самая главная часть работы, чтобы дети оставались в семьях и не оказывались в детских домах. Но если так или иначе ребенок попадает в детский дом, то очень важно, чтобы он снова приобрел свою семью. И программа обретения своих семей - это тоже такая большая серьезная системная программа. Все это вместе привело к тому, что у нас в 3,5 раза уменьшилось количество детей в детских домах».По его словам, новый проект для адаптации инвалидов с ментальными особенностями запустили вначале совместно с общественными организациями, фондами.«И вот первый проект на городской площадке, - сказал мэр. - Это такой тренинговый центр, когда детей обучают в течение несколько лет самостоятельной жизни: к самостоятельному ведению, планированию жизни. Причем их не содержат изолированно, а наоборот стараются, чтобы они вышли в жизнь, общались с другими сверстниками; работали на каких-то предприятиях, учились в наших колледжах».Собянин выразил благодарность общественным, волонтерским организациям, которые стали инициаторами этого проекта.Учебно-тренировочное общежитие Центра находится на улице Мусы Джалиля. После ремонта, оснащения оборудованием и мебелью в здании появились 10 квартир для проживания 60 молодых людей с ментальными особенностями.В каждой квартире - две спальни на трёх человек каждая, гостиная, кухня-столовая, два санузла и прихожая.Квартиры полностью обставлены всем необходимым от шкафов и дивана до телевизора и кухонной техники.Все помещения, мебель и бытовые приборы адаптированы для людей с инвалидностью так, что можно пользоваться ими без посторонней помощи.В здании также работает многофункциональный зал для мероприятий - с мультимедийным оборудованием, видеоаппаратурой, звуковой и цифровой аппаратурой. При необходимости его можно превратить в кинозал.Есть в общежитии и специальный ЭМО-класс для дистанционного общения молодых людей между собой и с внешним миром.Молодые люди живут в общежитии с постоянным сопровождением специалистов – социальных работников, дефектологов, психологов, юрисконсульта и других.При поддержке наставников ребята обучаются навыкам самостоятельной жизни. Многие из них посещают колледж или мастерские и даже проходят стажировки на предприятиях с возможным дальнейшим трудоустройством. Через 3 - 5 лет они смогут перейти на следующий этап программы адаптации. Молодые люди смогут жить в специальных тренировочных квартирах, где наставники будут находиться с ними лишь днём. Затем большинство из них сможет проживать самостоятельно, при необходимости получая надомные социальные услуги.