В Москве студенческое общежитие МАИ эвакуировали из-за пожара

Пожар начался в одной из комнат на десятом этаже

Утром 18 февраля жильцов общежития МАИ в Северном Тушино разбудила тревожная сирена. В 16-этажном здании начался пожар. Всех студентов и персонал попросили эвакуироваться на улицу.

Оказалось, что пожар начался в одной из комнат на десятом этаже. Пламя быстро распространилось до коридора. По оценкам пожарных, огнем было охвачено примерно 50 квадратных метров. Пламя заблокировало на этаже трех человек. К счастью на этаж вовремя забежала пожарная команда и помогла им выбраться. Правда двое студентов серьезно надышались угарным газом: им потребовалась медицинская помощь.

— В ликвидации пожара участвовали 28 машин и 97 человек личного состава. В 8:49 пожар ликвидирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

После основательной проливки полыхающей части общежития, место ЧП осмотрит специальная комиссия. Опросят и жильцов. Предстоит установить причину возгорания. Вряд ли это был поджог, куда более вероятная версия с коротким замыканием или неосторожным обращением с огнем.