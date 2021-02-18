Бесплатная парковка в Москве 22 и 23 февраля 2021 года: названы адреса

В праздничные дни - 22 и 23 февраля 2021 года - парковка в столице будет бесплатной. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"
В праздничные дни - 22 и 23 февраля 2021 года - парковка в столице будет бесплатной. Оплачивать парковочные места не придется в том числе на улицах, где действует повышенный тариф - 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час в ночное время. Такие парковки находятся в районе Арбат, Басманный, Дорогомилово, Красносельский и на других улицах Москвы. Только парковки со шлагбаумом будут по-прежнему платными.
- В праздничные дни, 22 и 23 февраля, парковка в Москве будет бесплатной. В воскресенье, 21 февраля, уличные парковки будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, где действует повышенный тариф, - рассказали в Департаменте транспорта.
Москвичей просят в праздничные дни быть внимательными, оставлять машины только в разрешенных местах и соблюдать правила дорожного движения.
Кстати, с новыми функциями приложения «Московский транспорт» (доступно в AppStore, GooglePlay и AppGallery) автомобилисты могут заранее посмотреть, где припарковаться на маршруте:
- найти ближайшие парковочные места,
- узнать их количество и стоимость,
- проверить наличие мест для инвалидов,
- посмотреть количество свободных мест на перехватывающих парковках,
- запланировать маршрут, учитывающий городские автостоянки.
По всем вопросам о платных парковках можно узнать по номерам 8 (495) 539-54-54 или 3210.