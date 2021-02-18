Исследования вакцины «Спутник Лайт» в Москве начинаются с 18 февраля 2021: как принять участие

Ученые продолжают исследования, касающиеся вакцинации от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прививку от коронавируса уже сделали почти 600 тысяч москвичей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в личном блоге.

- Разработанная московскими учеными из Института им. Гамалеи вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Прививку уже сделали почти 600 тысяч москвичей. Препаратом заинтересовалось множество стран мира, - сообщил Сергей Собянин.

Ученые продолжают исследования, касающиеся вакцинации от коронавируса. Сейчас важная задача - изучить устойчивость иммунитета после вакцинации. Исследование начали на этой неделе. В нем принимает участие 2000 человек. Все они получили первый компонент вакцины около 3-6 месяцев назад. Теперь им предстоит каждый месяц сдавать тест на наличие антител (с февраля по август). Ученые таким образом отследят динамику изменений. Это позволит понять, нужна ли повторная вакцинация от COVID-19 накануне очередного эпидемиологического осенне-зимнего сезона.

- Также на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет. По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице в настоящее время исследуют и новые способы защиты от коронавируса. Например, назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Специалисты говорят, что препарат не является аналогом вакцинации, но его можно использовать как дополнительную форму защиты.

К тому же с 18 февраля начинаются международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». Это новый препарат, который разработали в Институте им. Гамалеи. Ученые хотят, чтобы для вакцинации было достаточно только одного визита в поликлинику. Иммунитет сформируется через месяц после вакцинации. В составе «Спутник Лайт» будут такие же векторы-носители, что и в «Спутнике V». Новый препарат прошел первые фазы испытаний и показывает отличные результаты. Международные тестирования пройдут 6000 человек из России и Объединенных Арабских Эмиратов.

- Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник, - сообщил Сергей Собянин.

Как принять участие в исследовании? Возраст участника должен быть 18+, ранее не проходил вакцинацию «Спутником V», не имеет противопоказаний. Записаться можно на портале mos.ru.

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