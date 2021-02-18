В Пушкино таджик связал двоих землячек и младенца, а потом поджег дом

Полиция устанавливает мотив. По одной из версий, на убийство мужчина решился из-за ревности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти три недели ушли на поиски мужчины, который чуть было не погубил двух женщин и новорожденного малыша. Все случилось в частном секторе на окраине подмосковного города Пушкина еще 21 января. В тот день 54-летний уроженец Таджикистана пришел в гости к своим землячкам. Мужчина словно озверел. Он связал обоих женщин, у одной из которых был новорождённый ребенок. После этого он поджег дом и сбежал.

Каким-то чудом обе женщины и ребенок сумели спастись. Полыхающий дом они покинули через окно. Обе с ожогами были госпитализированы. Все это время их обидчик скрывался от полиции. Сейчас он задержан и уже признал свою вину.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух лиц и несовершеннолетнего», - сообщила «КП» Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Полиция устанавливает мотив. По одной из версий, на убийство мужчина решился из-за ревности. Сам он свой поступок пока никак не объясняет.