Москвичке, которая добивается алиментов с любовника-банкира, «нарисовали» судимость

Роза Абдуллина — очень красивая женщина. Но, как часто бывает, счастье ей только снится Фото: Личный архив

История достойна сюжета кассовой мелодрамы. Прошлым летом в центре Москвы прохожие ни раз замечали кучерявого парнишку с плакатом. Школьнику 14 лет, зовут Кирилл Воронин. На ватман он приклеил фотографии близких. Папа — крупный банкир, а дед видный инженер и сподвижник Черномырдина.

Мама Кирилла — Роза Абдуллина — очень красивая женщина. Но, как часто бывает, счастье ей только снится. В 2003 году она работала официанткой и повстречала видного мужчину. У пары родился сын. Но семейная жизнь не клеилась.

— Папа нас выгнал, а у мамы никаких родственников в Москве. Снимали квартиру, потом взяли ипотеку, — вспоминает бойкий парень.

С будущим мужем 17-летняя Роза познакомилась в московском ресторане Фото: Личный Архив

Сначала Роза подалась в фешн-индустрию и завоевала титул «Миссис Москва». Но с маленьким ребенком в этой сфере тяжело. Женщина сменила несколько профессий, пока не пришла в такси: была и диспетчером, и водителем.

Про отца семья и думать забыла, тот и не навязывал общение. Но полтора года назад у Розы начались проблемы с женским здоровьем — доброкачественная опухоль. Нужна дорогая операция. Тут сын и решил: надо спасать маму. Хотел попросить у папы помощи. Но родитель на контакт не шел. Тогда Кирилл сделал плакат и вышел в центр Москвы.

Эту историю мы подробно описывали в наших материалах. Отец Кирилл так и не ответил. Но информационный бум привел к тому, что в московской клинике нашли возможность сделать Розе дорогостоящую операцию бесплатно.

«ПОДПИШИТЕ ПУСТОЙ ПРОТОКОЛ»

Хеппи-эндом история пока не закончилась. После операции мать вызвали в полицию — инспектор по делам несовершеннолетних (ПДН). Все-таки ребенка задерживали с плакатом на улицах. Уверяли, что процедура формальная: заполнить объяснения для отчетности.

— Инспектор сначала долго говорила со мной о женском, расположила к себе. Потом сказала, что ей нужно бежать. Предложила поставить подпись в пустом протоколе. Якобы она сама все заполнит и пришлет мне в мессенджер посмотреть. Я так и сделала. А когда вышли из отдела, сын говорит: «Мама, ты чего? Давай хотя бы сфотографируем, что бланки пустые», — рассказала Роза корреспонденту kp.ru.

Женщина вернулась обратно, но радушная инспектор поменяла тон и ничего показывать не захотела. Настал день комиссии по делам несовершеннолетних. Это мероприятие, на котором собираются чиновники, полиция, приглашают родителей с детьми и выносят какое-то решение.

Роза - бывшая фотомодель и победительница конкурса красоты «Миссис Москва-2006» Фото: Личный архив

— Инспектор указала, будто у меня есть судимость. Это не так, я никогда не привлекалась (справка об отсутствии судимости Розы есть в редакции — прим.авт.). Потом они нарисовали мои подписи в других документах. Меня хотят привлечь за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Это административная статья. Звучит несерьезно. На самом деле это повод лишить меня родительских прав, — объясняет собеседница.

Сейчас семья через суд оспаривает решение комиссии.

СТРАННЫЕ АЛИМЕНТЫ

Злоключения только начинались. Роза устала ждать помощи и обратились в суд, чтобы получать с отца Кирилла алименты. Только исполнительный лист — это документ, благодаря которому приставы могут взыскивать деньги, исчез. Пришлось добиваться восстановления.

— Несколько месяцев требовали выдачу дубликата в суде. Когда получили, отдали его приставам, чтобы начали взыскивать алименты. Они назначили 12 500 рублей. Сумма из воздуха, без какой-либо проверки счетов или бизнеса. Почему документы сначала пропали, а потом появилась именно это сумма? — недоумевает Роза Абдуллина.

Тут важно напомнить, кого Роза называет отцом Кирилла. Информация из открытых источников гласит, что держателями контрольного пакета акций АО «Нацкорпбанк» были Максим и Геннадий Воронины — папа и дед мальчика. Бизнес существовал до 2016 года, пока у него не отозвали лицензию. Причина — отмывание денег.

После банкротства финансового учреждения остались миллиардные долги. Однако Воронины по этим делам не проходят.

По имеющимся у корреспондента «КП» телефонам Максим Воронин не отвечает. Связаться с автором можно через почту andrei.abramov@phkp.ru.

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