«Давно было, но виноват»: в Москве пенсионер признался в групповом изнасиловании школьницы, случившемся 47 лет назад

Пенсионер дал показания и признал свою вину в участии в групповом изнасиловании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти полвека москвич хранил этот «скелет» в своем шкафу. 17 февраля 2021 года к 64-летнему Сергею в его квартиру на бульваре Рокоссовского нагрянули оперативники.

- Что вы делали 25 декабря 1974 года? - поинтересовались незваные гости.

С того дня прошло почти 47 лет. Но пенсионер отлично помнил, что он делал.

- Он дал показания и признал свою вину в участии в групповом изнасиловании несовершеннолетней, - сообщил собственный источник «КП» в правоохранительных органах.

Мужчине уже предъявили обвинение. Но арестовывать не стали. Но как же так получилось, что все это время он оставался безнаказанным?

О групповом изнасиловании школьницы в Москве в далеком 1974 году писали в газетах. Все случилось в квартире на Измайловском шоссе, куда 17-летнюю девушку заманили обманом. Но в деле были только три обвиняемых: приятели 18-19 лет. О четвертом подельнике, том самом Сергее, ни во время следствия, ни во время судов никто из них и не обмолвился. Правда вскрылась лишь несколько дней назад. Один из отсидевших друзей Сергея в суде по совершенно другому делу рассказал давнюю историю и назвал ФИО, откосившего от наказания друга.

Но, похоже, тюрьма пенсионеру все-таки не светит.

- Как правило срок давности равен максимальному сроку предусмотренному за данное преступление. В этом случае это 15 лет и этот срок уже давно истек, - прокомментировал Леонид Ольшанский, известный московский адвокат. – Скорее всего, признавая вину, пенсионер отлично знал, что ему за совершенное преступление уже ничего не будет. Тем не менее уголовное дело возбуждено и оно будет передано в суд. Фемиде придется применить нормы о сроке давности. То есть реальное наказание обвиняемому не светит.

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