Высшее аграрное преобразование

На помощь аграриям пришли современные технологии.

Сегодня специальности, связанные с сельским хозяйством, занимают все более высокие позиции в рейтингах перспективных профессий будущего. Такие специализации, как агроинженер, агроном - геномный селекционер или инженер по 3D-печати продуктов, - не измышления футуристов, а практика.

И это не случайно. Организация Объединенных Наций регулярно поднимает вопрос о продовольственной безопасности с учетом продолжающегося роста населения Земли. Увеличение потребления продуктов питания повышает и актуальность аграрных профессий.

По этим и многим другим причинам учиться в вузах сельскохозяйственной ориентации становится все престижнее и перспективнее, а конкурс в них с каждым годом все больше. Поступающих привлекают растущие в отрасли зарплаты, конкретность результатов труда, его разнообразие и многозадачность.

На этом фоне российское аграрное образование выглядит вполне конкурентоспособно. Минсельхоз координирует деятельность 54 учреждений высшего образования, которые ежегодно выпускают более 35 тысяч специалистов. У нас лучшая в мире аграрная школа, прекрасная научная база, а качество подготовки известно во всем мире. Кроме того, сегодня АПК России проходит цифровую трансформацию. Поэтому будущих профессионалов готовят к работе с информационными системами и новейшими автоматизированными комплексами. Наши выпускники востребованы в том числе в крупнейших международных агрохолдингах.

Эксперты утверждают: аграрный специалист - профессия будущего.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Трактора перейдут на биотопливо